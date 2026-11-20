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ABD'nin Teksas eyaletinde 70 yaşındaki idam mahkumu Reinaldo Dennes'in zehirli iğneyle infazı bir saatten uzun sürdü; Dennes infaz sırasında acı içinde çığlık attı. BBC'nin haberine göre tanıklar, Dennes'in pentobarbital adlı ilaç verilirken "Bu olması gerektiği gibi işlemiyor" dediğini aktardı.

"SAĞ BACAĞIM BENİ ÖLDÜRÜYOR"

Pek çok infaza tanıklık eden Associated Press muhabiri Michael Graczyk, tanıkların infaz odasına alınmadan önce alışılmadık derecede uzun süre beklediğini anlattı. Graczyk'e göre bu tür gecikmeler genellikle mahkumun direnmesinden ya da damar bulmakta güçlük çekilmesinden kaynaklanıyor.

Tanıklar içeri alındığında Dennes hemen "Acı! Hadi! Hadi!" diye bağırdı, ardından "bu acıyı almasını" istedi. Sonra kramp girdiğini söyleyerek "Sağ bacağım beni öldürüyor" diye haykırdı ve "Bunun normal olduğunu sanmıyorum" dedi.

İnfaza tanıklık eden rahip Jeff Hood da USA Today'e verdiği demeçte bunun gördüğü "açık ara en kötü infaz" olduğunu söyledi. Hood, Dennes'in iki kez "Olması gerektiği gibi işlemiyor" diye bağırdığını anlattı.

CEZAEVİ YÖNETİMİ DAMAR BULUNAMADIĞINI AÇIKLADI

Teksas Ceza Adaleti Dairesi sözcüsü, iğne için damar bulma girişimlerinin başarısız olduğunu açıkladı. Sözcü, Dennes'in iğne yapılmaya çalışılmayan bölgelerde de ağrı bildirdiğini ekledi.

Dennes, 1996 yılında birçok kez vurulmuş halde bulunan elmas tüccarı Janos Szucs'u öldürmekten idama mahkum edilmişti. Aynı gün Florida'da da bir mahkumun cezası infaz edildi.

İKİ DOZA RAĞMEN HAYATTA KALAN KADIN MAHKUM

Olay, Eylül ayında aynı ilaçla iki kez infaz edilmeye çalışılan ancak hayatta kalan 50 yaşındaki Christa Pike vakasından birkaç hafta sonra yaşandı. Pike'ın, zehirli iğneyle infaz girişiminden sağ çıkan tek kişi olduğu düşünülüyor. Ağır durumda hastaneye kaldırılan Pike daha sonra cezaevine geri döndü.

Güçlü bir yatıştırıcı olan pentobarbital, yüksek dozda öldürücü iğne olarak kullanılıyor. Biden yönetimi döneminde yapılan federal bir inceleme ilacın "gereksiz acı ve ıstıraba" yol açabileceği endişesini dile getirmiş, federal infazlarda kullanımı yasaklanmıştı. Ancak bu yasak, infaz yöntemlerini kendileri seçen eyaletleri bağlamıyor.

Kaynak: BBC