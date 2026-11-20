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Hollywood yapımlarında rol alan eski profesyonel beyzbolcu ve oyuncu Lance Broadway'den acı haber geldi. Olympus Has Fallen, Agents of S.H.I.E.L.D. ve Lucifer gibi yapımlarda izleyici karşısına çıkan Broadway, ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan bir apartmanın merdiven boşluğunda ölü bulundu. Henüz 43 yaşında olan oyuncunun beklenmedik ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

APARTMANIN MERDİVEN BOŞLUĞUNDA BULUNDU

Lance Broadway'in cansız bedeni, 17 Kasım Salı günü Dallas kentinde Love Field Havalimanı yakınlarındaki bir apartman kompleksinde bulundu. Yerel polis, saat 18.40 sıralarında yapılan acil çağrı üzerine olay yerine ekiplerin sevk edildiğini bildirdi.

Dallas Adli Tıp Kurumunun kayıtlarına göre Broadway'in ölüm nedeni henüz belirlenemedi. Kesin sonucun yapılacak incelemelerin ardından ortaya çıkması bekleniyor.

SON PAYLAŞIMINI YEĞENİ İÇİN YAPMIŞTI

Ünlü oyuncunun ölümünden önceki son Instagram paylaşımını 7 Kasım'da yaptığı öğrenildi. Broadway, paylaşımında futbol oynayan yeğeninin fotoğraflarına yer vermiş ve onun tarzıyla ilgili esprili ifadeler kullanmıştı.

Oyuncunun bu paylaşımından 10 gün sonra hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

SPORCULUKTAN HOLLYWOOD'A UZANAN KARİYER

1983 yılında Teksas'ta dünyaya gelen Lance Broadway, kariyerine profesyonel beyzbolcu olarak başladı. Chicago White Sox ve New York Mets takımlarında forma giyen Broadway, spor kariyerinin ardından oyunculuğa yöneldi.

2013 yılında Gerard Butler ve Morgan Freeman'ın başrollerini paylaştığı Olympus Has Fallen filminde gizli servis ajanını canlandıran Broadway, daha sonra Marvel yapımı Agents of S.H.I.E.L.D., Lucifer ve Colony gibi dizilerde rol aldı.

Broadway'in ölümüne ilişkin adli inceleme sürerken yetkililer henüz kesin bir ölüm nedeni açıklamadı.