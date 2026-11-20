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Uluslararası piyasalarda akaryakıt ürünlerinin fiyatlarının gerilemesi, Türkiye'deki pompa fiyatlarına yansımaya başladı. Motorinin ton fiyatının 1.200 doların altına düşmesiyle birlikte litre fiyatında 6 lira 58 kuruşluk indirime gidildi. 20 Kasım Cuma günü yürürlüğe giren indirim, akaryakıt istasyonlarının tabelalarına yansıdı.

BENZİNE DE 1 LİRA 86 KURUŞ İNDİRİM BEKLENİYOR

Motorinin ardından benzin fiyatlarında da düşüş beklentisi oluştu. Sektör kaynakları, uluslararası piyasalarda benzinin ton fiyatının gerilemeye devam ettiğini belirterek litre fiyatına 1 lira 86 kuruş indirim beklendiğini aktardı. Beklenen indirimin 20 Kasım Cuma gününü 21 Kasım Cumartesi'ye bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olması öngörülüyor.

GÖZLER YENİ İNDİRİMLERE ÇEVRİLDİ

Sektör temsilcileri, hem benzin hem de motorin fiyatlarında uluslararası piyasalardaki düşüş eğiliminin sürdüğünü belirtti. Fiyatlardaki gerilemenin devam etmesi halinde önümüzdeki günlerde yeni indirimlerin de gündeme gelebileceği ifade edildi. Ancak fiyat değişikliklerinin döviz kuru ve küresel piyasa hareketlerine bağlı olduğu vurgulandı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Motorin indiriminin ardından 20 Kasım itibarıyla İstanbul Avrupa Yakası'nda motorinin litre fiyatı yaklaşık 88,80 TL'ye, Ankara'da 89,90 TL'ye ve İzmir'de 90,20 TL'ye geriledi. Benzinin litre fiyatı ise İstanbul Avrupa Yakası'nda yaklaşık 71,30 TL, Ankara'da 72,30 TL ve İzmir'de 72,50 TL seviyesinde bulunuyor. Beklenen 1 lira 86 kuruşluk benzin indiriminin uygulanması durumunda bu fiyatlar yeniden düşecek.

Kaynak: ANKA

★ Okurların en beğendiği yorum Rmzn Klylı: Allah aşkına benzine 1 lira 86 kuruş indirimi dev indirim geliyor diye sunmak. Aklımızla alay ediliyor başka birşey değil. Tüm yorumlar (5)

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