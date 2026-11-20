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Mart 2026'da dikkat çeken bir yatırım kararı alan vatandaş, oturduğu evi satarak yaklaşık 6 milyon 510 bin lira karşılığında 1 kilogram külçe altın satın aldı. Ailesiyle birlikte kiraya taşınan yatırımcı, bütün birikimini altına yatırdığını açıklayarak fiyatların yükseleceğine inandığını belirtmişti. Kararı tartışmalara yol açarken vatandaş, eleştirilere rağmen yatırımından vazgeçmedi.

"1-2 YIL SONRA 4 EV ALACAĞIMA İNANIYORUM"

Yatırım kararını savunan iki çocuk babası, evini satıp kiraya geçtiklerini ve ellerindeki bütün birikimi altına yatırdıklarını söylemişti. Kendisiyle dalga geçenlere de tepki gösteren vatandaş, altın sayesinde 1-2 yıl içerisinde 4 ev alabileceğine inandığını ifade etmişti. Ancak piyasadaki dalgalanmalar, bu beklentisinin önüne geçti.

ALTINDAKİ DÜŞÜŞ ZARARI BÜYÜTTÜ

Vatandaşın 27 Mart'ta altın aldığı dönemde gram fiyatı yaklaşık 6 bin 510 liraydı. 20 Kasım'da gram altının bazı piyasa verilerinde 5 bin 800 lira seviyelerine gerilemesiyle 1 kilogram altının değeri yaklaşık 5,8 milyon liraya düştü. Böylece yatırımın kağıt üzerindeki kaybı 700 bin liraya yaklaştı. Altın fiyatları farklı piyasalarda ve alış-satış işlemlerinde değişiklik gösterdiği için kesin zarar tutarı da hesaplamaya göre farklılaşıyor.

KİRA VE TAŞINMA MASRAFLARI DA VAR

Yatırımcının kaybı yalnızca altın fiyatlarındaki düşüşle sınırlı değil. Evini sattıktan sonra kiraya taşınması nedeniyle kira, depozito ve taşınma gibi ek giderlerle de karşı karşıya kaldı. Bu masraflar hesaba katıldığında yatırım kararının toplam maliyeti daha da artıyor. Öte yandan altınlar satılmadığı sürece fiyat düşüşünden kaynaklanan zarar gerçekleşmiş değil.

4 EV HAYALİ İÇİN BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Altın fiyatlarının yeniden yükselmesi halinde yatırımın değer kazanması mümkün olsa da mevcut fiyatlarla vatandaşın hedeflediği 4 evi satın alacak birikime ulaşması söz konusu değil. Mart ayında aldığı kararla dikkat çeken yatırımcının bundan sonraki süreçte altınlarını satıp satmayacağı ise bilinmiyor.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi