Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

1 yorum · Sen de yaz

TikTok'ta genç bir kızın küçük yaştaki erkek kardeşiyle çektiği video, çocukların sosyal medya içeriklerinde kullanılmasına yönelik tartışmaları yeniden alevlendirdi. İki kardeşin dans ettiği görüntülerde sergilenen hareketler eleştirilirken çocukların izlenme ve etkileşim uğruna uygunsuz bulunabilecek içeriklere dahil edilmesi tepki çekti. Sosyal medya platformlarında benzer görüntülerin artmasından yakınan kullanıcılar, çocukların korunması konusunda daha sıkı önlemler alınmasını istedi.

TİKTOK'TA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

Sosyal medyada paylaşılan videoda, genç bir kızın küçük yaştaki erkek kardeşiyle kamera karşısına geçerek dans ettiği görülüyor. İki kardeşin kıyafetleri ve bazı dans hareketleri tartışma konusu olurken görüntüler, çocukların sosyal medya içeriklerinde nasıl temsil edildiğine ilişkin eleştirileri beraberinde getirdi. Özellikle küçük yaştaki çocuğun bu tür videolarda yer alması, yetişkinlerin çocuklara karşı sorumluluğunu yeniden gündeme taşıdı.

"İSTİSMAR DEĞİLSE BU NE?" TEPKİSİ

Görüntülere yönelik eleştirilerde çocukların yaşlarına uygun olmayan içeriklerde kullanılmaması gerektiği vurgulandı. "İstismar değilse bu ne?" sorusuyla dile getirilen tepkilerde, çocukların dijital platformlarda dikkat çekmek amacıyla sergilenen davranışlara dahil edilmesi sorgulandı. Tartışmanın odağında, çocuğun mahremiyeti ve gelişimine uygun içeriklerde yer alıp almadığı bulunuyor.

TİKTOK'TAKİ BENZER GÖRÜNTÜLER TARTIŞMA YARATIYOR

Kısa video platformlarında daha fazla izlenme ve beğeni elde etme isteği, çocukların yer aldığı içeriklerin sınırlarını da tartışmaya açıyor. Özellikle yetişkinlere yönelik dans akımlarının küçük yaştaki çocuklarla birlikte uygulanması, çocukların yaşlarına uygun olmayan davranışlara özendirilmesi ve bu görüntülerin geniş kitlelere sunulması eleştiriliyor. Tepkilerin temelinde ise çocukların dijital ortamda korunması gerektiği düşüncesi yer alıyor.

ÇOCUKLARIN MAHREMİYETİ VE GÜVENLİĞİ RİSK ALTINDA

Çocukların yer aldığı videoların herkese açık hesaplardan paylaşılması, görüntülerin kontrolsüz biçimde yayılmasına ve farklı amaçlarla kullanılmasına yol açabiliyor. Üstelik küçük yaştaki çocuklar, internette paylaşılan içeriklerin uzun vadeli sonuçlarını değerlendirebilecek durumda olmayabiliyor. Bu nedenle yalnızca videonun çekilmesi değil, çocuğun görüntüsünün kimlerle ve hangi koşullarda paylaşıldığı da önem taşıyor.

DİJİTAL PLATFORMLARDA DENETİM ÇAĞRISI

Yaşanan tartışma, çocukların sosyal medyada görünürlüğüne ilişkin sorumluluğun yalnızca ailelere bırakılmaması gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Platformların yaşa uygun içerik denetimini güçlendirmesi, çocukların mahremiyetini koruyacak önlemler alması ve yetişkinlerin paylaşım yaparken çocukların güvenliğini ön planda tutması gerektiği vurgulanıyor. Sosyal medyada etkileşim kazanma isteğinin, çocukların korunmasının önüne geçmemesi isteniyor.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi