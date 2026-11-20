Türk futbolunda akılalmaz olay! Maçı 2099 yılına erteledilerGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Futbol Federasyonu'nun maç bilgilerini gösteren bir ekran görüntüsünde, Çakırköy Spor Kulübü ile Çal Belediyespor arasındaki karşılaşmanın 22 Kasım 2099'a ertelendiği görüldü. Futbolseverleri şaşırtan tarihe göre iki takımın tam 73 yıl sonra karşı karşıya gelmesi gerekiyor.
- Profesyonelliğe Geçiş Ligi kapsamında Çakırköy Spor Kulübü ile Çal Belediyespor arasında oynanması planlanan 13766 kodlu karşılaşmanın durumu paylaşılan ekranda "ERTELENDİ" olarak görüntülendi.
- Karşılaşmanın yeni tarihi 22 Kasım 2099, başlama saati ise 14.01 olarak sistemde yer aldı; bu tarih 2026 yılına göre 73 yıl sonrasına denk geliyor.
- 2099 tarihinin gerçek bir erteleme mi yoksa sistem hatası veya geçici kayıt mı olduğu netlik kazanmadı; maçın ertelenme gerekçesine ilişkin resmi açıklama bekleniyor.
Profesyonelliğe Geçiş Ligi (BAL Takımı) kapsamında Çakırköy Spor Kulübü ile Çal Belediyespor arasında oynanması planlanan karşılaşmanın ertelenmesine ilişkin sıra dışı bir görüntü ortaya çıktı.
Maç kodu 13766 olan mücadele için paylaşılan ekranda karşılaşmanın durumu “ERTELENDİ” olarak gösterilirken yeni tarih olarak 22 Kasım 2099 yazıldığı görüldü.
TAM 73 YIL SONRASINA ERTELENDİ
Görüntüde karşılaşmanın başlama saati de 14.01 olarak yer aldı. 2026 yılı esas alındığında maçın yeni tarihi tam 73 yıl sonrasına denk geliyor. Ancak karşılaşmanın gerçekten bu tarihe ertelenip ertelenmediği veya 2099 yılının sistemde geçici olarak kullanılan bir tarih olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.
GÖZLER TFF'DEN GELECEK AÇIKLAMADA
Karşılaşmanın neden ertelendiğine ve yeni maç tarihinin nasıl belirlendiğine ilişkin paylaşılan görüntüde herhangi bir gerekçe bulunmuyor. 2099 tarihinin bir sistem hatasından mı kaynaklandığı, yoksa ertelenen karşılaşmalar için kullanılan geçici bir kayıt mı olduğu konusunda resmi açıklama bekleniyor.