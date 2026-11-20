Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Son olarak Ömür Usta dizisiyle izleyici karşısına çıkan Gonca Vuslateri, Enis Arıkan'ın YouTube programına konuk oldu. Ünlü oyuncu, kariyerine ilişkin samimi açıklamalarda bulunurken Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… dizisinde hayat verdiği Nur karakterinin hafızalara kazınan sahnesiyle ilgili şaşırtıcı bir itirafta bulundu.

"REZİL OLDUK BABA" REPLİĞİNİN SIRRI ORTAYA ÇIKTI

Vuslateri, dizide söylediği ve izleyicilerin hafızasına kazınan "Rezil olduk baba" repliğinin aslında planlı olmadığını açıkladı. Ünlü oyuncu, söz konusu ifadeyi sahne sırasında diğer repliğini unuttuğu için doğaçlama söylediğini belirtti.

Sahnenin çekimleri öncesinde yönetmeniyle yaptığı konuşmayı da anlatan Vuslateri, sahneyi daha etkili hale getirmek için masanın üzerine çıkmayı kendisinin önerdiğini söyledi. Yönetmeninin bu fikre, sahnenin tamamını masanın üzerinde oynamaması şartıyla izin verdiğini ifade etti.

"O ANDA DİĞER REPLİĞİ DÜŞÜNÜYORDUM"

Konsantrasyonunun zaman zaman dağıldığını dile getiren Vuslateri, unutkanlığının sahnelerde beklenmedik anlar ortaya çıkardığını anlattı. Ünlü oyuncu, "Rezil olduk baba" sözünü söylediği sırada aslında unuttuğu diğer repliği hatırlamaya çalıştığını ve sahnenin bölünmesini istemediğini açıkladı.

Böylece dizinin en çok hatırlanan repliklerinden birinin, çekim sırasında yaşanan anlık bir unutkanlık sonucu ortaya çıktığı öğrenildi.