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Türk edebiyatının önemli isimlerinden Necati Cumalı'nın kaleme aldığı Susuz Yaz, Anadolu insanının yaşam mücadelesini, toprak ve su anlaşmazlıklarını konu alan unutulmaz eserler arasında yer alıyor. 1963 yılında sinemaya da uyarlanan eser, Türk sinemasına uluslararası alanda önemli bir başarı kazandırmıştı.

SU UĞRUNA VERİLEN MÜCADELEYİ ANLATIYOR

Necati Cumalı'nın 1962 yılında yayımlanan Susuz Yaz adlı eseri, kırsal yaşamda suyun paylaşımı üzerinden ortaya çıkan anlaşmazlıkları ele alıyor. Hikayede su kaynaklarını kontrol etmek isteyen insanların yaşadığı çatışmalar, aile ilişkileri ve kişisel çıkarların yol açtığı sonuçlar işleniyor.

Anadolu'nun toplumsal yapısını ve insan ilişkilerini gerçekçi bir anlatımla ortaya koyan eser, Türk edebiyatının dikkat çeken yapıtlarından biri olarak kabul ediliyor.

BERLİN'DE TARİHİ BAŞARI KAZANDI

Susuz Yaz, 1963 yılında yönetmen Metin Erksan tarafından beyazperdeye uyarlandı. Başrollerinde Hülya Koçyiğit, Erol Taş ve Ulvi Doğan'ın yer aldığı film, 1964 Berlin Uluslararası Film Festivali'nde Altın Ayı Ödülü'nü kazandı.

Bu başarıyla Susuz Yaz, Berlin Film Festivali'nde büyük ödüle ulaşan ilk Türk filmi olarak sinema tarihine geçti.

MERT RAMAZAN DEMİR VE LİZGE CÖMERT BAŞROLDE

Senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini Yusuf Pirhasan üstleniyor. Başrolleri Mert Ramazan Demir, Lizge Cömert ve Batuhan Bozkurt Yüzügüleç paylaşıyor. Kadroda ayrıca Şebnem Bozoklu, İrem Sak, Umut Kurt ve Begüm Akkaya gibi isimler bulunuyor.

1970'li yılların Adana'sında geçen dizi, Osman'ın Bahar'a duyduğu aşkı ve ağabeyi Hasan'la yaşadığı çatışmaları konu alıyor. Köyde su ve toprak paylaşımı nedeniyle başlayan anlaşmazlıklar, iki kardeşin hayatını derinden etkiliyor.