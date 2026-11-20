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Galatasaray, RAMS Park'ın zeminindeki bakım ve onarım çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynanan müsabakanın ardından Galatasaray, RAMS Park'ın zeminiyle ilgili sorunları gidermek için çalışmalara başlamıştı. Bakım ve onarım çalışmaları, gündüz ve gece yoğun bir şekilde sürüyor. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 12. haftasında yapılması gereken Samsunspor karşılaşmasını zemin çalışmalarının devam etmesinden dolayı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacağını duyurmuştu.

Galatasaray, 24 Kasım Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz ekibi Aston Villa ile yapacağı maça kadar zemini daha iyi hale getirmeyi planlıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı