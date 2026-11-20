Rusya, 20 Kasım gecesi Ukrayna'nın başkenti Kiev'e art arda balistik füze saldırıları düzenledi. Kentin farklı noktalarında şiddetli patlamalar meydana gelirken üç bölgede yangın çıktı. Saldırıların ardından bazı mahallelerde elektriklerin kesildiği yönünde haberler gelirken enerji altyapısının zarar görmüş olabileceği değerlendiriliyor. Yetkililer, elektrik kesintilerinin kapsamına ve nedenine ilişkin henüz kesin bilgi paylaşmadı.

GECE BOYUNCA BALİSTİK FÜZELERLE VURULDU

Ukrayna Hava Kuvvetleri, gece saat 01.20 sıralarında Kiev'e doğru ilerleyen balistik füzeler nedeniyle alarm verdi. Kısa süre sonra başkentin farklı noktalarında patlama sesleri duyuldu. İlk saldırı dalgasının ardından yeni füze uyarıları yapıldı. Kent sakinlerinden hava saldırısı alarmı sona erene kadar sığınaklarda kalmaları istendi.

ÜÇ BÖLGEDE YANGIN ÇIKTI

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko ve kent askeri yönetiminin açıklamalarına göre saldırılar sonucunda Obolon, Podil ve Holosiyiv bölgelerinde yangınlar meydana geldi. Obolon'da üç katlı bir bina, Podil'de ise konut dışı bir yapı alev aldı. Holosiyiv bölgesindeki bir altyapı tesisinin bulunduğu alanda da isabet kaydedildiği, buradaki bir ofis binasında yangın çıktığı bildirildi. Acil müdahale ekipleri bölgelere sevk edildi.

BAŞKENTTE ELEKTRİK KESİNTİSİ ENDİŞESİ

Saldırıların ardından Kiev'in bazı mahallelerinde elektriklerin kesildiği öne sürüldü. Ancak belediye yönetimi ve elektrik şebekesi işletmecisinden kesintilerin kaç haneyi etkilediğine ilişkin doğrulanmış bir açıklama gelmedi. Elektrik altyapısının doğrudan füze isabetiyle zarar görmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken şebekede daha büyük hasarı önlemek amacıyla kontrollü kesintiler yapılmış olabileceği de değerlendiriliyor. Her iki ihtimal de henüz doğrulanmadı.

BİR KÖPRÜNÜN YAKININA DA İSABET ETTİ

Kiev Belediye Başkanı Kliçko, başkentteki köprülerden birinin yakınındaki açık alana da isabet kaydedildiğini açıkladı. Saldırının köprüde herhangi bir hasara yol açıp açmadığı netleşmedi. Rusya'nın önceki günlerde düzenlediği saldırılarda da Kiev'deki ulaşım ve enerji altyapısı zarar görmüş, bazı bölgelerde ısınma ve ulaşım hizmetleri aksamıştı.

KIŞ ÖNCESİ ENERJİ KRİZİ ENDİŞESİ

Yaklaşık 3 milyon kişinin yaşadığı Kiev'de elektrik altyapısı, daha önceki Rus saldırıları nedeniyle zaten baskı altında bulunuyor. Kış koşullarının yaklaşması, olası uzun süreli kesintilerin ısınma ve su temini üzerindeki etkilerine ilişkin endişeleri artırıyor. Ancak son saldırılarda büyük bir trafo merkezinin devre dışı kaldığı veya milyonlarca kişinin günlerce elektriksiz kalacağı yönünde resmi bir doğrulama bulunmuyor.

HASARIN BOYUTU ARAŞTIRILIYOR

Ukraynalı yetkililer, saldırıların ardından hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını duyurdu. Yangınların meydana geldiği bölgelerde ekipler çalışmalarını sürdürürken yaralı sayısı, altyapı hasarı ve elektrik kesintilerinin kapsamına ilişkin incelemeler devam ediyor.