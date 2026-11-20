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Dünyaca ünlü oyuncuların yer aldığı Dune serisinin üçüncü filmi için geri sayım başladı. Warner Bros. Türkiye, merakla beklenen Dune: Çöl Gezegeni Bölüm Üç filminin 18 Aralık 2026'da vizyona gireceğini duyurdu. Filmin yıldız oyuncuları ise Türkiye'deki sinemaseverlere özel bir mesaj gönderdi.

HOLLYWOOD YILDIZLARINDAN TÜRKİYE'YE SELAM

Warner Bros. Türkiye'nin resmi Instagram hesabından yayımlanan tanıtım videosunda Zendaya, Timothée Chalamet, Florence Pugh, Anya Taylor-Joy, Jason Momoa ve Robert Pattinson yer aldı.

Dünyaca ünlü oyuncular, Türkiye'deki izleyicilere seslenerek yeni film için heyecanı artırdı.

18 ARALIK'TA SİNEMALARDA

Bilim kurgu dünyasının en çok konuşulan yapımlarından Dune serisi, üçüncü filmiyle beyaz perdeye dönmeye hazırlanıyor. Serinin yeni halkası 18 Aralık 2026'da Türkiye'deki sinema salonlarında gösterime girecek.