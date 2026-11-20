GTA 6 çılgınlığı Galatasaray'a sıçradı! Batrakov kendini kaptırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Oyun dünyasının 13 yıldır beklediği GTA 6 çılgınlığı futbol dünyasına da sıçradı. Galatasaray'ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov, piyasaya yeni çıkan oyunu denemek için ekran başına geçti. Genç futbolcunun "Bir saatliğine ortadan kayboldum" notuyla yaptığı paylaşım dikkat çekti.
- Galatasaray'da forma giyen Rus futbolcu Aleksey Batrakov, Instagram hesabından GTA 6 oynarken çekilen görüntüsünü "Bir saatliğine ortadan kayboldum" notuyla paylaştı.
- GTA 5'in 2013'te piyasaya sürülmesinin ardından serinin yeni oyunu GTA 6, 13 yıllık bir bekleyişin sonunda çıktı.
- GTA 6, Florida'dan esinlenilen Leonida eyaletinde geçiyor ve Lucia ile Jason adlı iki karakterin hikayesini konu alıyor.
Rockstar Games'in uzun süredir beklenen oyunu Grand Theft Auto 6, piyasaya çıkmasının ardından oyunseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Dünya genelinde milyonlarca oyuncunun merakla beklediği yapım, futbol dünyasının da ilgisini çekti.
Galatasaray forması giyen Rus futbolcu Aleksey Batrakov da yeni oyunu deneyimlemek isteyen isimler arasında yer aldı. Genç yıldız, televizyon karşısına geçerek GTA 6 için vakit ayırdı.
"BİR SAATLİĞİNE ORTADAN KAYBOLDUM"
Batrakov, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda televizyon ekranındaki GTA 6 görüntüsünü takipçileriyle paylaştı. Rus futbolcu, fotoğrafına "Bir saatliğine ortadan kayboldum" notunu ekledi. Batrakov'un bu sözleri, yeni oyuna ne kadar ilgi duyduğunu ortaya koydu.
13 YILLIK BEKLEYİŞ SONA ERDİ
İlk olarak 2013 yılında piyasaya sürülen GTA 5'in ardından oyunseverler, serinin yeni halkasını tam 13 yıl bekledi. Florida'dan esinlenilen Leonida eyaletinde geçen GTA 6, Lucia ve Jason adlı iki karakterin hikayesini konu alıyor.
Yeni oyun, gelişmiş grafikleri, geniş açık dünyası ve uzun süredir beklenen oynanış özellikleriyle dikkat çekiyor. GTA 6'nın çıkışıyla başlayan yoğun ilgiye Galatasaray'ın yıldızı Batrakov da katılmış oldu.