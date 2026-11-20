Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Rockstar Games'in uzun süredir beklenen oyunu Grand Theft Auto 6, piyasaya çıkmasının ardından oyunseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Dünya genelinde milyonlarca oyuncunun merakla beklediği yapım, futbol dünyasının da ilgisini çekti.

Galatasaray forması giyen Rus futbolcu Aleksey Batrakov da yeni oyunu deneyimlemek isteyen isimler arasında yer aldı. Genç yıldız, televizyon karşısına geçerek GTA 6 için vakit ayırdı.

"BİR SAATLİĞİNE ORTADAN KAYBOLDUM"

Batrakov, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda televizyon ekranındaki GTA 6 görüntüsünü takipçileriyle paylaştı. Rus futbolcu, fotoğrafına "Bir saatliğine ortadan kayboldum" notunu ekledi. Batrakov'un bu sözleri, yeni oyuna ne kadar ilgi duyduğunu ortaya koydu.

13 YILLIK BEKLEYİŞ SONA ERDİ

İlk olarak 2013 yılında piyasaya sürülen GTA 5'in ardından oyunseverler, serinin yeni halkasını tam 13 yıl bekledi. Florida'dan esinlenilen Leonida eyaletinde geçen GTA 6, Lucia ve Jason adlı iki karakterin hikayesini konu alıyor.

Yeni oyun, gelişmiş grafikleri, geniş açık dünyası ve uzun süredir beklenen oynanış özellikleriyle dikkat çekiyor. GTA 6'nın çıkışıyla başlayan yoğun ilgiye Galatasaray'ın yıldızı Batrakov da katılmış oldu.

İlgili Haberler