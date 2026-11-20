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Almanya'nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Lufthansa'nın, Frankfurt ve Münih'teki ana üslerinde 1.000 kişiyi işten çıkarmayı planladığı ortaya çıktı. DW'nin aktardığına göre plan, Alman haber ajansı DPA ve bazı medya kuruluşlarının ulaştığı bir şirket içi mektupta yer alıyor.

Mektubun Lufthansa CEO'su Jens Ritter ile dört yönetim kurulu üyesi tarafından imzalandığı bildirildi.

HER AY 20 MİLYON EURO ZARAR

İşten çıkarmaların gerekçesi olarak süren mali kayıplar gösteriliyor. Şirket, yılın ilk dokuz ayında 180 milyon euro (yaklaşık 197 milyon dolar) faaliyet zararı açıkladı. Yönetim kurulunun mektubuna göre bu, ayda ortalama 20 milyon euroluk kayba denk geliyor.

Mektupta "Üst üste üçüncü yıldır mali açıdan başarılı olamıyoruz" denildi ve şirketin maliyet yapısı, verimlilik ve üretkenlik bakımından şu anda rekabetçi olmadığı vurgulandı.

Lufthansa Grubu'nun 2025 sonunda yaklaşık 67 bin 100 çalışanı bulunuyordu; bu sayı bir önceki yıla göre yüzde 1 artmıştı.

UÇAKLARA STARLINK İNTERNETİ GELİYOR

Şirketin tasarruf planı yalnız kadroyla sınırlı değil. Çalışanların seyahat ayrıcalıklarının kısılması, mürettebatın yurt dışında konaklamasını azaltacak şekilde üs operasyonlarının yeniden düzenlenmesi ve bazı A320'lerin yerine A220 uçakları konularak kısa ve orta mesafe kapasitesinin düşürülmesi de planlanıyor.

Lufthansa ayrıca her ay 10 uçağına, Elon Musk'ın şirketinin geliştirdiği uydu internet hizmeti Starlink'i kurmayı hedefliyor. Şirket, uçak içi internet erişimini ücretlendirerek "ek gelir" elde etmeyi umuyor.

DAHA ÖNCE 4 BİN KADRO AÇIKLANMIŞTI

İşten çıkarmaların ne zaman yapılacağı ve daha önce duyurulan küçülme planının parçası olup olmadığı henüz bilinmiyor. Lufthansa, Eylül 2025'te yapay zekâ ve dijitalleşme nedeniyle 4 bin idari kadroyu kaldıracağını açıklamıştı.

Şirket bu yıl, ABD ve İsrail'in İran ile savaşının tetiklediği yakıt maliyeti artışıyla da mücadele ediyor.

Kaynak: DW

Kaynak: Deutsche Welle