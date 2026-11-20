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Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği geniş çaplı füze ve İHA saldırıları savaşın seyrini değiştirebilecek bir gelişmeye yol açtı. Polonya Başbakanı Donald Tusk, Rusya'ya ait iki füze ile jet motorlu bir kamikaze İHA'nın ülke topraklarına düştüğünü açıklarken, olayın kaza değil kasıtlı bir provokasyon olabileceğini söyledi. NATO savaş uçakları ise Polonya hava sahasını korumak için havalandırıldı.

POLONYA HAVA SAHASINDA ALARM

Polonya Başbakanı Donald Tusk, ülke topraklarına düşen iki füze ve bir kamikaze İHA'nın Rusya kaynaklı olduğunu belirtti. Tusk, olayın tesadüfi olmadığını düşündüklerini ifade ederek, "Kasıtlı bir provokasyonla karşı karşıya olduğumuz anlaşılıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Rusya'ya ait olduğu değerlendirilen Kh-101 tipi bir füzenin Nowe Lipowce yakınlarında ormanlık alana düştüğünü, ikinci füzenin Rudnik nad Sanem bölgesine, jet motorlu İHA'nın ise Molodycz yerleşimine düştüğünü bildirdi.

Polonya Hava Kuvvetleri Komutanı General Ireneusz Nowak, toplam 11 hava unsurunun ülkenin hava sahasını tehdit ettiğini, bunlardan üçünün sınırı geçtiğini açıkladı.

Rusya'ya ait olduğu düşünülen bir füzenin Polonya'da ormana düşmesinin ardından NATO jetleri havalandırıldı.

NATO SAVAŞ UÇAKLARI HAVALANDI

Yaşanan gelişmeler üzerine NATO savaş uçakları Polonya hava sahasının korunması amacıyla havalandırıldı. NATO, uçuşların önleyici tedbir kapsamında gerçekleştirildiğini ve özellikle tehdit altındaki bölgelere komşu hava sahasının güvenliğinin sağlanmasının hedeflendiğini duyurdu.

Polonya ordusu, füze ve İHA düşüşlerine ilişkin soruşturma başlatırken, olay yerlerine askeri personelin desteğiyle inceleme ekipleri gönderildi. Tusk'ın da hükümet üyeleri, askeri komutanlar ve güvenlik yetkilileriyle acil toplantı yapacağı bildirildi.

PUTİN'DEN KIRIM KÖPRÜSÜNE MİSİLLEME

Polonya'daki gelişmeler, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik son yılların en yoğun saldırılarından birini gerçekleştirdiği sırada yaşandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Rusya ile işgal altındaki Kırım'ı birbirine bağlayan Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırılarının ardından misilleme tehdidinde bulunmuştu.

Putin'in, Ukrayna'nın Kırım Köprüsü'ne verdiği zarardan çok daha ağır bir karşılık verileceğini söylemesinin ardından Rus ordusu, başta başkent Kiev olmak üzere Ukrayna'nın birçok bölgesini füze ve İHA'larla hedef aldı.

KİEV'DE ÜÇ KÖPRÜ HEDEF ALINDI

Altı saatten uzun süren saldırılarda Kiev'deki Dinyeper Nehri üzerinde bulunan Podilsko-Voskresensky, Darnitsky ve Güney Köprüsü hedef alındı. Saldırılar sonucunda köprülerde hasar meydana gelirken, başkentin iki yakası arasındaki ulaşım ciddi şekilde aksadı.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, kentte elektrik kesintileri ve yangınlar yaşandığını belirterek vatandaşlara zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları çağrısında bulundu.

Ukrayna genelinde ise saldırılarda en az 12 kişinin hayatını kaybettiği, 82 kişinin yaralandığı bildirildi. Kiev'de enerji altyapısının zarar görmesi nedeniyle elektrik, ısınma ve su hizmetlerinde de kesintiler yaşandı.

BİRÇOK KENT HEDEF ALINDI

Rusya'nın saldırılarında Kiev'in yanı sıra Harkiv, Kriviy Rig ve ülkenin batısındaki çeşitli yerleşim yerleri de hedef alındı. Harkiv'de bir hastaneye düzenlenen saldırıda yaralananlar olduğu bildirildi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, 20 Kasım gecesi düzenlenen saldırılarda 84 seyir füzesi ve 404 İHA kullanıldığını açıkladı. Hava savunma sistemlerinin yüzlerce hava unsurunu etkisiz hale getirdiği belirtildi.

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