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Japonya'nın en yüksek dağı Fuji'de 8 Kasım'da kaybolan 25 yaşındaki Çinli dağcı Chen Jie'nin ailesinin açıkladığı yüklü ödül, yeni kazalara yol açabileceği endişesi doğurdu. BBC'nin haberine göre Çin'in Tokyo Büyükelçiliği, vatandaşlarını sezon dışında Fuji'ye tırmanmamaları konusunda uyardı.

Çin ve Japon basınına göre aile, Chen'i sağ bulana 500 bin yuan (yaklaşık 75 bin dolar), cesedine ulaşana ise 100 bin yuan ödül vereceğini duyurdu.

SEZON DIŞINDA TEK BAŞINA ZİRVEYE YÜRÜDÜ

Yamanashi polisinin açıklamasına göre Chen, 8 Kasım'da iki arkadaşıyla yola çıktı. Arkadaşları dağın kapalı olduğunu ve bu koşullara uygun donanımları bulunmadığını fark edip geri döndü. Chen ise Yoşida patikasının yaklaşık 2 bin 300 metredeki beşinci istasyonundan tek başına tırmanmayı sürdürdü.

Bir arkadaşı ondan son olarak aynı gün saat 10.30'da haber aldı. Chen'in gönderdiği video mesajda "Dağa çıkıyorum... Görünürde kimse yok" dediği belirtildi. Fuji'nin zirvesi 3 bin 776 metre yüksekliğinde.

Yerel yetkililer 10 Kasım'da arama başlattı, ancak çalışmalar kötü hava nedeniyle birkaç kez durduruldu. Chen'in babasının 13 Kasım'da Japonya'ya geldiği bildirildi; ödülün ne zaman açıklandığı ise bilinmiyor.

VALİDEN AİLEYE ÇAĞRI

Çin Büyükelçiliği, kapalı sezonda sığınak ve ilk yardım noktalarının çalışmadığını, şiddetli rüzgâr ve tipinin ciddi tehlike oluşturduğunu hatırlattı. Fuji'nin resmi tırmanış sezonu temmuz başından eylül başına kadar sürüyor.

Yamanashi Valisi Kotaro Nagasaki, kayıp dağcıyı arama girişimlerinin "ikincil felaketlere" yol açabileceğini söyledi. Mainichi Shimbun gazetesine göre Nagasaki aileye "Ailenizin sizin için önemli olduğunu anlıyorum, ancak lütfen başkalarını tehlikeye atabilecek şeylerden kaçının" diye seslendi. Japonya'da sosyal medya kullanıcıları da ödülün insanları hazırlıksız biçimde dağa çekip yeni kazalara neden olabileceğinden kaygılı.

Yamanashi yönetimi, gelecek yıldan itibaren sezon dışında Fuji'ye tırmanıp helikopterle kurtarılan dağcıların bu hizmetin bedelini ödemesini zorunlu kılacağını, kış tırmanışı yapmak isteyenlerden ayrıntılı tırmanış planı isteneceğini daha önce açıklamıştı.

Kaynak: BBC