'Süper Vali'nin oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Bahçeli'ye bozkurt hediye ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Görüşmede kentte yürütülen ve hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alınırken, ziyaretin sonunda Yazıcıoğlu'nun Bahçeli'ye hediye ettiği bozkurt heykeli dikkat çekti. Hediyeyi görünce kısa süreli şaşkınlık yaşayan Bahçeli, "Muhteşem bir şey olmuş" ifadelerini kullandı.
"Süper Vali" olarak tanınan merhum Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu olan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Recep Bozdemir ile birlikte Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Görüşmede Tokat'ta devam eden belediye çalışmaları ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.
BAHÇELİ'YE BOZKURT HEYKELİ HEDİYE ETTİ
Ziyaretin sonunda Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye bozkurt heykeli takdim etti. Hediyeyi inceleyen Bahçeli'nin kısa süreli şaşkınlığının ardından "Muhteşem bir şey olmuş" demesi dikkat çekti. Yazıcıoğlu ayrıca Tokatlıların selamlarını Bahçeli'ye iletti.
YAZICIOĞLU'NDAN TEŞEKKÜR PAYLAŞIMI
Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Bahçeli'ye kabulü dolayısıyla teşekkür etti. Yazıcıoğlu paylaşımında, "Genel Başkanımız Sn. Dr. Devlet Bahçeli Beyefendi'yi makamında Belediye Başkan Yardımcımız Recep Bozdemir'le birlikte ziyaret ettim. Türk ve Türkiye Yüzyılının mimarı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız, Bilge Lider Sayın Dr. Devlet Bahçeli Beyefendi'ye hüsnükabullerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.