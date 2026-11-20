Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Suriye polisinin Çinli otomotiv devi BYD'nin ürettiği araçları kullandığını gösterdiği belirtilen fotoğraf dikkat çekti. Bir otoparkta yan yana sıralanan beyaz ve lacivert renkli polis araçları, ülkede güvenlik birimlerinin araç filosundaki değişimi gözler önüne serdi. Çin menşeli otomobillerin Suriye pazarındaki varlığının arttığı dönemde ortaya çıkan görüntü, polis teşkilatının araç tercihini de tartışmaya açtı.

POLİS ARAÇLARINDA ÇİN İMZASI

Paylaşılan fotoğrafta, Suriye polisinin amblem ve yazılarını taşıyan SUV tipi araçların yan yana park edildiği görülüyor. Araçların üzerinde kırmızı ve mavi tepe lambaları bulunurken kapılarında güvenlik birimlerine ait işaretler dikkat çekiyor.

SURİYE'DE ÇİN OTOMOBİLLERİNE İLGİ ARTIYOR

Suriye'de Çin menşeli otomobillerin kullanımı son dönemde yaygınlaşıyor. Fransız haber ajansı AFP'nin ekim ayında yayımladığı habere göre akaryakıt fiyatlarındaki artış, özellikle Şam'daki sürücüleri elektrikli ve hibrit araçlara yöneltti. BYD de ülkedeki otomobil pazarında yer alan Çinli markalar arasında bulunuyor.

GÜVENLİK FİLOSUNDA YENİ DÖNEM

Suriye İçişleri Bakanlığı daha önce polis araçlarında yeni görsel kimlik uygulamasına geçmiş, farklı markalardan SUV ve arazi araçları güvenlik birimlerinin kullanımına sunulmuştu. Kasım 2025'te tanıtılan araçlar arasında Hyundai Tucson, Nissan Patrol ve Çin üretimi DFSK modelleri de bulunuyordu.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi