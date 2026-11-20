Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden yapılan otoyol geçişlerinde yaşanan ödeme sorunları ve icra takiplerine ilişkin yeni kararları duyurdu. Kamuoyunda gündeme gelen şikayetlerin ardından özel otoyol şirketlerinin süreyi aşan tahsilatlara yönelik avukatlık ve icra uygulamalarının durdurulacağını açıklayan Uraloğlu, mevzuat çalışmaları tamamlanıncaya kadar vatandaşlara yönelik icra takiplerinin uygulanmayacağını bildirdi. Yeni düzenlemelerle ödeme kolaylıklarının artırılması ve hatalı geçişlerde vatandaşların daha etkin bilgilendirilmesi hedefleniyor.

İCRA TAKİPLERİ TOPLAM GEÇİŞLERİN YÜZDE 0,43'ÜNÜ OLUŞTURUYOR

HGS ile ilgili kamuoyuna yansıyan sorunlar üzerine gerekli incelemelerin yapıldığını belirten Bakan Uraloğlu, icra takiplerinin toplam geçişler içerisindeki oranına dikkat çekti. Uraloğlu, "Son günlerde Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ile ilgili kamuoyunda gündeme gelen hususlar üzerine gerekli incelemeler yapılmıştır" ifadelerini kullandı. İncelemelerin sonuçlarını paylaşan Uraloğlu, "Söz konusu icra takiplerinin toplam geçişlerin yalnızca yüzde 0,43'ünü oluşturduğu tespit edilmiş olup, vatandaşlarımıza yansıyan sorunlarla ilgili taraflarla yapılan değerlendirmeler sonucunda aşağıdaki kararlar alınmıştır" açıklamasında bulundu.

ÖZEL OTOYOL ŞİRKETLERİNİN İCRA UYGULAMALARI DURDURULACAK

Bakan Uraloğlu, alınan kararların ilk aşamasında özel otoyol şirketlerinin tahsilat süreçlerine yönelik uygulamaların yeniden düzenleneceğini bildirdi. Uraloğlu, "Özel otoyol şirketlerinin süreyi aşan tahsilatları kapsamında yürüttüğü avukatlık ve icra uygulamalarının derhal durdurulması; bu uygulamanın yeniden düzenlenmesi" kararının alındığını açıkladı. Bu kapsamda, süreyi aşan geçiş ücretlerinin tahsil edilmesine yönelik mevcut avukatlık ve icra uygulamalarının durdurulması ve yeniden düzenlenmesi öngörülüyor.

HGS HESAPLARINDA OTOMATİK ÖDEME KOLAYLIĞI SAĞLANACAK

HGS kullanıcılarının ödeme süreçlerinde sorun yaşamaması amacıyla otomatik ödeme sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılması da alınan kararlar arasında yer aldı. Bakan Uraloğlu, "HGS kullanıcılarının hesaplarını kredi kartına bağlayarak otomatik ödeme talimatı vermelerinin teşvik edilmesi ve bu yönde kolaylaştırıcı düzenlemelerin hayata geçirilmesi" yönünde karar alındığını belirtti. Bu düzenlemeyle HGS hesaplarının kredi kartlarına bağlanması ve otomatik ödeme talimatlarının kolaylaştırılması hedefleniyor.

HATALI GEÇİŞLERDE VATANDAŞLARA FARKLI KANALLARDAN BİLGİLENDİRME YAPILACAK

HGS sisteminde hatalı geçişlerle ilgili bilgilendirme süreçlerinin geliştirilmesi de Bakanlığın gündeminde yer aldı. Uraloğlu, "Hatalı geçişler ile ilgili olarak vatandaşların mevcut kanalların yanı sıra farklı haberleşme yöntemleriyle de bilgilendirilmesinin sağlanması" kararını duyurdu. Böylece vatandaşların hatalı geçişler hakkında mevcut bilgilendirme kanallarına ek olarak farklı iletişim yöntemleri üzerinden de haberdar edilmesi amaçlanıyor.

ÖDEME KANALLARI ÇEŞİTLENDİRİLECEK, KİŞİSEL VERİLER KORUNACAK

HGS ödemelerinde kullanılabilecek kanalların artırılması için teknik ve idari çalışmalar yürütüleceğini açıklayan Bakan Uraloğlu, kişisel verilerin korunmasına ilişkin kuralların esas alınacağını vurguladı. Uraloğlu, "Kişisel verilerin korunması kurallarına uygun şekilde ödeme kanallarının çeşitlendirilmesi amacıyla gerekli teknik ve idari altyapının hazırlanması" kararının alındığını ifade etti. Bu kapsamda ödeme seçeneklerinin çeşitlendirilmesine yönelik altyapı hazırlıkları gerçekleştirilecek.

MEVZUAT ÇALIŞMALARI TAMAMLANANA KADAR İCRA TAKİPLERİ UYGULANMAYACAK

Bakan Uraloğlu'nun açıklamasında öne çıkan bir diğer karar ise hukuki düzenlemeler tamamlanıncaya kadar vatandaşlara yönelik icra takiplerinin uygulanmaması oldu. Uraloğlu, "Yukarıda belirtilen hususlara ilişkin hukuki mevzuatın hazırlanması çalışmaları tamamlanıncaya kadar vatandaşlara yönelik icra takiplerinin uygulanmaması" yönünde karar alındığını bildirdi. Böylece HGS geçişleriyle ilgili açıklanan düzenlemelerin hukuki altyapısı tamamlanana kadar vatandaşlara yönelik icra takiplerinin uygulanmaması kararlaştırıldı.

"VATANDAŞIMIZIN HUZURU VE HAKKI BİZİM EN TEMEL SORUMLULUĞUMUZDUR"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak vatandaşların yaşadığı sorunların çözümüne öncelik verdiklerini belirten Bakan Abdulkadir Uraloğlu, benzer mağduriyetlerin tekrar yaşanmaması için gerekli adımların atılacağını ifade etti. Uraloğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak önceliğimiz; vatandaşlarımızın yaşadığı sorunları hızlıca çözmek ve benzer olayların bir daha yaşanmasının önüne geçmektir" dedi.

Bakan Uraloğlu, açıklamasını "Vatandaşımızın huzuru ve hakkı bizim en temel sorumluluğumuzdur" sözleriyle tamamladı.

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