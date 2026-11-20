Ankara'nın Çubuk ilçesinde toprak altında yetişen trüf mantarı, özel eğitimli köpekler aracılığıyla hasat ediliyor. Yılın 12 ayı boyunca farklı bölgelerde toplanabilen mantarın kilogramı 70 bin liradan alıcı buluyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde toprak altında yetişen ve özel eğitimli köpeklerle hasadı yapılan trüf mantarı, kilogramı 70 bin liraya ulaşan fiyatıyla dikkat çekiyor. Türkiye'nin trüf mantarı üretiminde önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten trüf avcısı Gökhan Akar, mantarın farklı bölgelerde yılın 12 ayı boyunca toplanabildiğini ifade etti.

"Ülkemiz trüf mantarı konusunda bilinmeyen bir cennet"

Türkiye'nin farklı bölgelerinde 6 yıldır trüf mantarı avcılığı yaptığını aktaran Gökhan Akar, "Trüf mantarının toplam 12 türü var ama ticari değer olarak bilinen 4 tane tür var. Ülkemiz trüf mantarı konusunda bilinmeyen bir cennet. Neredeyse yılın 12 ayı farklı bölgelerde ve farklı habitatlarda trüf mantarı bulunabiliyor. Sadece doğru zamanda, doğru yere, doğru şekilde bakmanız gerekiyor. Trüf mantarı toprağın altında olmasından dolayı hiç güneş görmemesine rağmen tüketilebilir besinler arasında en yüksek D vitamini içeren bir yiyecek. Trüf mantarı vitamin ve mineral açısından da çok ciddi anlamda bir potansiyeli var" dedi.

"Trüf mantarı ülkemizde 12 ay boyunca toplanabiliyor"

Akar, trüf mantarının farklı ağaç türlerinin dibinde yetişebildiğini ve yılın her döneminde toplanabildiğini belirterek, "Trüf mantarı ağırlıklı meşe ağaçlarının dibinde oluyor ama çam, kavak, kestane, fındık gibi neredeyse tüm ağaçların dibinde de yetişebiliyor. Ağaçla beraber büyüyen bir mantardır. Trüf mantarı ülkemizde 12 ay boyunca toplanabiliyor sadece bulunduğu coğrafya ve türü değişiyor" şeklinde konuştu.

"Trüf mantarının hasadı sadece özel eğitimli köpeklerle yapılabiliyor"

Trüf mantarının toprak altında yetişmesi nedeniyle hasadının yalnızca özel eğitimden geçirilen köpeklerle yapılabildiğini ifade eden Akar, şunları kaydetti:

"Trüf mantarının hasadı sadece özel eğitimli köpeklerle yapılabiliyor. Bu da yeri koklayan köpek ırklarının potansiyeline göre değişiyor. Köpeklerin 20 gün ile 1 ay arasında süren bir eğitim süreci oluyor. Akabinde de koklayarak mantarı buluyorlar, kazıyorlar, getirip bize önümüze bırakıyorlar."

"Trüf mantarının perakende fiyatı şu anda 70 bin lira"

Akar, trüf mantarının büyük bölümünün yurt dışına gönderildiğini, Türkiye'de de tüketimin yaygınlaşmaya başladığını kaydederek, "Trüf mantarının perakende fiyatı şu anda 70 bin lira civarında. Ağırlıklı toplanan mantarımızın yüzde 90'ı yurt dışına gidiyor. Ama ülkemizde de otellerde, restoranlarda tüketilmeye başlandı. Trüf mantarı aynı zamanda kozmetikte de kullanılmaya başlandı. Biz ülke olarak trüfe biraz uzağız, yeni yeni oluşmaya başlıyor" diye konuştu.

"Heyecanlıyız, inşallah ilk trüfümü de bulduğum zaman benim için de iyi olacak"

Trüf mantarı avcılığına köpeği Rufi'yi sahiplenerek başladığını vurgulayan Bahadır Kemal Kılınç, trüf avcılığı yapmadan önce deneyimli kişilerden bilgi edinmenin ve avcılığın inceliklerini öğrenmenin önemine değindi.

Kılınç, "Trüf mantarına yeni başladım. Sürece ilk başta köpeğim Rufi'yi sahiplenerek başladım. Alelade trüf mantarı avcılığına başlayın diyemiyorsunuz. Önce trüf avcılığını yapan biriyle tanışmış olmanız gerekiyor çünkü öğrenilecek çok fazla detay var. Eşim ve ben doğada gezmeyi zaten çok seviyorduk. Trüfün 70 bin lira gibi fiyatı olduğunu öğrenince bu benim için daha da cazip hale gelmeye başladı. Heyecanlıyız, inşallah ilk trüfümü de bulduğum zaman benim için de iyi olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı