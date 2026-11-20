Real Madrid'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Arda Güler'in geleceğine ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor. İspanyol devinin, Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken milli futbolcuyu uzun yıllar kadrosunda tutmak istediği belirtiliyor.

İspanyol basınında yer aldığı aktarılan haberlere göre Real Madrid, Arda Güler'in yeni sözleşmesine 800 milyon euroluk serbest kalma bedeli koydu. Bu rakam, milli futbolcuyu dünya futbolunda en yüksek serbest kalma bedeline sahip oyuncular arasına taşıyabilecek büyüklükte. Ancak söz konusu bedel kulüp tarafından henüz resmi olarak doğrulanmadı.

SÖZLEŞMESİ 2032 YILINA KADAR UZATILDI

Real Madrid'in 21 yaşındaki yıldızla uzun vadeli bir anlaşmaya vardığı ve sözleşmesini 2032 yılına kadar uzattığı bildirildi. Yeni kontratla birlikte Arda Güler'in geleceğinin uzun yıllar İspanyol ekibinde planlandığı ifade edildi. Kulübün milli futbolcuyu kadrosunun önemli parçalarından biri olarak gördüğü belirtildi.

YILLIK MAAŞI 9 MİLYON EUROYA YÜKSELDİ

Yeni sözleşmeyle ilgili dikkat çeken bir başka ayrıntı ise Arda Güler'in kazancı oldu. İspanyol basınındaki iddialara göre milli futbolcunun yıllık maaşı 9 milyon euroya çıkarıldı. Böylece genç yıldızın hem sözleşme süresinde hem de kazancında önemli bir iyileştirmeye gidildiği öne sürüldü.

REAL MADRID'DEN TRANSFERLERE KARŞI GÜÇLÜ HAMLE

Arda Güler'in Avrupa kulüpleriyle anıldığı bir dönemde ortaya çıkan yeni sözleşme ayrıntıları, Real Madrid'in milli futbolcuyu bırakmak istemediği yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi. 800 milyon euroluk serbest kalma bedelinin doğrulanması halinde Arda Güler'in transferi, başka kulüpler açısından çok daha yüksek bir maliyet anlamına gelecek.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi

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