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Premier Lig'de istediği sonuçları alamayan Manchester United'ın, Michael Carrick ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük görevine Mauricio Pochettino'yu getirdiği belirtildi.

Arjantinli çalıştırıcının kulüp yönetimiyle gerçekleştirdiği ilk görüşmelerde hücum hattına yapılacak takviyelere öncelik verdiği ve ocak ayı transfer dönemi için dört kişilik bir golcü listesi hazırladığı öne sürüldü.

LİSTENİN BAŞINDA VICTOR OSIMHEN VAR

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Manchester United'ın transfer hedefleri arasında Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen de bulunuyor. Pochettino'nun gol yollarındaki sorunları çözmek için üst düzey bir santrfor istediği, Osimhen'i de öncelikli adaylar arasına aldığı ifade edildi.

GALATASARAY SATMAYA SICAK BAKMIYOR

Sports Mole'un haberine göre Manchester United, Osimhen transferinde Tottenham ile rekabet halinde. Ancak Galatasaray yönetiminin Nijeryalı yıldızı ocak ayında elden çıkarmayı düşünmediği belirtildi. Sarı-kırmızılıların yüksek bonservis beklentisi ve Osimhen'in maaşının, İngiliz ekibi açısından transferi zorlaştırabilecek unsurlar arasında bulunduğu aktarıldı.

TOTTENHAM DA DEVREDE

Osimhen'i kadrosuna katmak isteyen tek İngiliz kulübünün Manchester United olmadığı ifade edildi. Tottenham'ın da Nijeryalı golcünün durumunu yakından takip ettiği ve transfer ihtimallerini değerlendirdiği kaydedildi.

LİSTEDE ÜÇ GOLCÜ DAHA VAR

Manchester United'ın Osimhen transferinde sonuç alamaması ihtimaline karşı alternatiflerini de belirlediği öne sürüldü. Pochettino'nun listesinde Benfica forması giyen Vangelis Pavlidis, Borussia Dortmund'un golcüsü Serhou Guirassy ve Al Ahli'de oynayan Ivan Toney'nin de bulunduğu belirtildi.

PAUL INCE'TEN OSIMHEN AÇIKLAMASI

Manchester United'ın eski futbolcularından Paul Ince de İngiliz ekibinin golcü arayışını değerlendirdi. Osimhen'i beğendiğini ancak Premier Lig tecrübesi bulunan bir santrforun tercih edilmesi gerektiğini savunan Ince, "Osimhen'i beğeniyorum ama Ivan Toney veya Ollie Watkins transfer edilmeli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi