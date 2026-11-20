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Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray, Samsunspor karşısında tarihi bir başarıya imza atmayı hedefliyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, ligde sahasında oynadığı son 41 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı.

Galatasaray, Samsunspor karşısında da yenilmezliğini koruması halinde serisini 42 maça çıkaracak. Böylece Okan Buruk, Fatih Terim'in 41 maçlık iç saha yenilmezlik rekorunu geride bırakacak.

FATİH TERİM'İN REKORUNU YİNE OKAN BURUK KIRACAK

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, 2017-2019 yılları arasında Süper Lig'de 41 maçlık iç saha yenilmezlik serisi yakalamıştı. Okan Buruk, bu sezonun 11. haftasında Amed karşısında alınan sonuçla söz konusu rekoru egale etti.

İlginç olan ise Fatih Terim'in yenilmezlik serisini sona erdiren teknik direktörün de Okan Buruk olması. Deneyimli çalıştırıcı, 2019-2020 sezonunun 12. haftasında Başakşehir'in başındayken Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek Terim'in serisini bitirmişti.

REKORU FATİH TERİM'İN STADINDA KIRABİLİR

Tarihi karşılaşmanın oynanacağı stat da dikkat çekiyor. RAMS Park'ın zeminindeki bozulma nedeniyle Galatasaray-Samsunspor mücadelesinin Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacağı belirtildi. Böylece Okan Buruk, bir dönem birlikte çalıştığı Fatih Terim'in adını taşıyan statta, deneyimli teknik adama ait rekoru kırma fırsatı yakalayacak.

41 MAÇTIR YENİLGİ YÜZÜ GÖRMÜYOR

Galatasaray, Süper Lig'deki son iç saha mağlubiyetini 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe karşısında 1-0'lık skorla yaşadı. Sarı-kırmızılıların yenilmezlik serisi, 2024-2025 sezonunun ilk haftasında Hatayspor karşısında alınan 2-1'lik galibiyetle başladı.

Galatasaray, 2024-2025 sezonunda sahasında 15 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Bir sonraki sezon 13 galibiyet ve 4 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, bu sezon oynadığı 6 iç saha maçında ise 5 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Böylece Galatasaray, toplam 41 karşılaşmada 33 galibiyet ve 8 beraberlikle yenilmezlik serisini sürdürdü.

78 MAÇTA SADECE 2 KEZ KAYBETTİ

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 78 iç saha karşılaşmasına çıktı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 66 galibiyet ve 10 beraberlik elde ederken yalnızca 2 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

OKAN BURUK'UN REKORLARI DİKKAT ÇEKİYOR

2022-2023 sezonundan bu yana Galatasaray'ı çalıştıran Okan Buruk, sarı-kırmızılı kulüpte birçok başarıya imza attı. Galatasaray, 2023-2024 sezonunda 102 puan toplarken aynı sezonda 33 galibiyet elde etti. Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, üst üste iki sezonda 90 puan barajını aşmayı da başardı. Deneyimli teknik adam ayrıca Süper Lig'de 75 galibiyete 90 maçta, 50 deplasman galibiyetine ise 64 karşılaşmada ulaştı. Buruk'un Galatasaray kariyerindeki dikkat çekici başarıları arasında 17 maçlık galibiyet serisi, 17 maçlık deplasman galibiyeti serisi ve iç sahada üst üste 35 maçta gol atma başarısı bulunuyor. Futbolculuk kariyerinde 7, teknik direktörlük döneminde ise 5 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Buruk'un toplam 12 şampiyonluğu bulunuyor.

SÜPER LİG'DE REKOR TRABZONSPOR'DA

Süper Lig tarihinde en uzun iç saha yenilmezlik serisi 90 maçla Trabzonspor'a ait. Bordo-mavili ekibi 73 maçla Fenerbahçe ve 51 maçla Beşiktaş takip ediyor.