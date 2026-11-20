Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), konut kredilerinde uygulanan kredi sınırlarına ilişkin yeni karar aldı. 19 Kasım 2026 tarihli düzenlemeyle, konut sahibi olanlara uygulanan yüzde 75'lik kredi azaltma sınırının kapsamı değiştirildi. Buna göre yalnızca bir konutu bulunan kişiler, ikinci evlerini satın alırken söz konusu kısıtlamaya tabi olmayacak.

TEK EVİ OLANLARA İKİNCİ KONUT İÇİN KREDİ KOLAYLIĞI

BDDK'nin 2023 yılında aldığı karar kapsamında, kendisinin, eşinin veya 18 yaşından küçük çocuklarının adına en az bir konut bulunan kişilerin yeni konut kredilerinde kullanabileceği azami kredi tutarı yüzde 75 azaltılarak hesaplanıyordu.

19 Kasım 2026 tarihli ve 11604 sayılı yeni kararla bu uygulamanın kapsamı daraltıldı. Buna göre kişinin kendisinin, eşinin veya 18 yaşından küçük çocuklarının toplamda en az iki konutunun bulunması halinde yüzde 75'lik azaltma uygulanmaya devam edecek.

Böylece yalnızca bir konutu bulunan kişiler, ikinci konutlarını satın alırken bu özel kredi kısıtlamasından etkilenmeyecek. Ancak kullanılabilecek kredi tutarı, satın alınacak konutun değeri ve yürürlükteki diğer kredi sınırlarına göre belirlenecek.

HİSSELİ TAPULARDA YENİ KRİTER

BDDK'nin düzenlemesinde hisseli tapulara ilişkin de değişikliğe gidildi. Yeni karara göre kişinin kendisinin, eşinin veya 18 yaşından küçük çocuklarının herhangi bir konut tapusunda yüzde 50 veya daha az hissesi bulunuyorsa bu konut, konut sahipliği hesabında dikkate alınmayacak. Ancak ikiden fazla konutta hisseli tapu sahibi olan kişiler bu istisnadan yararlanamayacak. Böylece sınırlı oranda hisseli konut sahibi olanların kredi başvurularında farklı bir değerlendirme yapılmasının önü açıldı.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YIKILAN KONUTLAR İÇİN İSTİSNA

Düzenlemede riskli yapı nedeniyle yıkılan veya hakkında yıkım kararı alınan konutlar için de özel bir hüküm getirildi. Buna göre kişinin kendisinin, eşinin veya 18 yaşından küçük çocuklarının sahip olduğu konutlardan biri, 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilerek yıkılmışsa ya da hakkında yıkım kararı alınmışsa bu konutlardan yalnızca biri sahiplik değerlendirmesinde dikkate alınmayacak. Bu istisnayla kentsel dönüşüm nedeniyle konutunu kaybeden veya yıkım kararıyla karşı karşıya kalan kişilerin kredi başvurularında kolaylık sağlanması hedefleniyor.

TAMAMEN KALDIRILMADI

BDDK'nin 11604 sayılı kararıyla konut kredilerindeki yüzde 75'lik azaltma uygulaması tamamen kaldırılmadı, yalnızca kapsamı değiştirildi. Yeni düzenlemeye göre en az iki konutu bulunan kişiler için kredi sınırlaması devam edecek. Tek konut sahibi olanlar ise ikinci evlerini alırken bu özel kısıtlamaya tabi tutulmayacak.