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Afganistan'da yüksek bir kayalıktan paraşütle atlayan adam, iniş yaptığı noktada beklemediği bir kalabalıkla karşılaştı. Dağlık bölgenin üzerinde süzülerek yere ulaşan paraşütçünün etrafını kısa sürede onlarca kişi sardı. Çevredeki insanların yoğun ilgisiyle karşılaşan adamın o anları, başındaki kamerayla kaydedildi.

METRELERCE YÜKSEKLİKTEN KENDİNİ BOŞLUĞA BIRAKTI

Paylaşılan görüntülerde, koruyucu kask ve paraşüt ekipmanı kullanan adamın sarp bir kayalıktan kendisini boşluğa bıraktığı görülüyor. Yeşil, beyaz ve kırmızı renkli paraşütünü açan adam, kayalıkların arasından geçerek aşağıdaki düzlüğe doğru ilerliyor. Atlayış sırasında kaydedilen görüntülerde, iniş alanında çok sayıda kişinin toplandığı dikkat çekiyor.

YERE İNER İNMEZ ETRAFINI SARDILAR

Paraşütçü yere yaklaştıkça aşağıda bekleyen kalabalık da hareketleniyor. Adamın güvenli şekilde iniş yapmasının ardından çevredeki insanlar paraşütün etrafında toplanıyor. Bazıları paraşütçüyü yakından görmek için ilerlerken bazıları da o anları cep telefonlarıyla kaydediyor. Kısa sürede kalabalığın arasında kalan adamın iniş sonrası yaşadıkları da kask kamerasına yansıyor.

İLGİNÇ KARŞILAMA DİKKAT ÇEKTİ

Yüksek bir noktadan gerçekleştirdiği atlayışın ardından kalabalık tarafından karşılanan paraşütçünün görüntüleri, bölge halkının gösterdiği yoğun ilgiyi ortaya koydu. Adamın kimliği, atlayışın kesin yüksekliği ve görüntülerin Afganistan'ın hangi bölgesinde kaydedildiği ise henüz doğrulanamadı.