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dana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda "Bayğaralar" olarak bilinen çıkar amaçlı silahlı suç örgütünün faaliyetlerine ilişkin önemli delillere ulaşıldı. Adana merkezli 13 ilde toplam 135 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 101 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İŞ İNSANLARINDAN HARAÇ İSTEDİKLERİ BELİRLENDİ

Soruşturmada örgüt üyelerinin iş insanlarından sil*h zoruyla haraç talep ettikleri, istekleri karşılanmadığında iş yerlerine silahlı saldırılar düzenledikleri yönünde bulgular elde edildi. Şüphelilerin ayrıca kasten öldürme, kasten yaralama, nitelikli yağma, silahla tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarına karıştıkları değerlendirildi.

ÖRGÜTÜ YURT DIŞINDAN YÖNETMİŞLER

Soruşturma kapsamında suç örgütünün yurt dışında bulunan yönetici kadrosunun talimatları doğrultusunda faaliyetlerini sürdürdüğü belirlendi. Aralarında suça sürüklenen 12 çocuğun da bulunduğu toplam 138 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 23'ünün yurt dışında olduğu belirlenirken, henüz yakalanamayan 37 kişinin bulunmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

BAKAN GÜRLEK'TEN SERT MESAJ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonun ardından yaptığı açıklamada suç örgütlerine ve bağlantılarına geçit verilmeyeceğini vurguladı.

Gürlek, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini hedef alan, iş insanlarımız üzerinde baskı kurarak haksız menfaat elde etmeye çalışan suç örgütlerinin tüm bağlantılarını ortaya çıkarmak için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"NE SINIRLARIN ARKASINA SAKLANMAK SİZİ KURTARACAK"

Suç örgütlerinin elebaşlarına ve yöneticilerine seslenen Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu devletin gücünü sınamaya kalkışan, milletimizin huzuruna kasteden herkes er ya da geç adalet önünde hesap verecektir! Ne sınırların arkasına saklanmak ne de suç ağlarının arkasına gizlenmek sizi kurtaracaktır. Devletimiz suç düzeninizi kökünden sökecek, bütün bağlantılarınızı ortaya çıkaracak ve hukukun gereğini sonuna kadar yerine getirecektir!"

Gürlek, soruşturmayı yürüten Adana Cumhuriyet Başsavcılığına, Adana İl Emniyet Müdürlüğüne ve operasyonda görev alan kamu personeline teşekkür etti.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi