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Galatasaray, sakatlığı bulunan futbolcularının son durumuyla ilgili açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, Macaristan Milli Takımı'nın Kuzey İrlanda ile oynayacağı karşılaşma öncesindeki ısınmada sakatlanan Roland Sallai'nin sol üst arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

Son antrenmanda şut çalışması sırasında sol kasığında ağrı hisseden Ismail Jakobs'un ise Acıbadem'de gerçekleştirilen MR tetkiklerinde orta düzeyde kasık adalesi zorlanması ve kanama belirlendi. Her iki futbolcunun da tedavisine başlandı.

BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE FORMA GİYMELERİ ZOR

A Spor'un haberine göre Roland Sallai ve Ismail Jakobs, Galatasaray'ın Samsunspor ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sallai'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Aston Villa mücadelesine ve ardından oynanacak Beşiktaş derbisine yetişmesinin de zor olduğu belirtildi. Jakobs'un da siyah-beyazlılarla yapılacak kritik karşılaşmada sahada olma ihtimalinin düşük olduğu aktarıldı. İki futbolcunun sakatlıkları, yoğun maç takvimine giren Galatasaray'ın teknik heyetini düşündürüyor.

RAFAEL LEAO DA DERBİYE YETİŞEMEYEBİLİR

Galatasaray'da sakatlığı devam eden Rafael Leao'nun da Beşiktaş derbisinde forma giymesi beklenmiyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Portekizli futbolcunun tedavi programı kapsamında Katar'ın başkenti Doha'ya gideceğini açıkladı. Leao'nun kulüp fizyoterapisti eşliğinde Aspetar'da 10 gün boyunca çalışmalarını sürdüreceği bildirildi. Portekizli yıldızın tedavi sürecinin derbi haftasına denk gelmesi nedeniyle Beşiktaş karşılaşmasında görev almasının zor olduğu ifade edildi.

GALATASARAY'I ZORLU FİKSTÜR BEKLİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de cumartesi günü Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, hafta arasında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'yı ağırlayacak ve ardından ligde Beşiktaş deplasmanına çıkacak.

Üç önemli karşılaşmaya hazırlanan teknik direktör Okan Buruk'un, sakat futbolcuların durumuna göre kadro planlamasını şekillendirmesi bekleniyor. Özellikle Sallai, Jakobs ve Leao'nun yokluğunda alternatif isimlerin ön plana çıkması gündeme gelecek.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi

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