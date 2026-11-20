Memur ve memur emeklilerinin 2027 Ocak ayında alacağı zam için hesaplamalar güncellendi. Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla dört aylık enflasyon yüzde 8,29'a ulaşırken, memurlar için yüzde 1,21 enflasyon farkı oluştu. Yüzde 5'lik toplu sözleşme zammının da eklenmesiyle mevcut hesaplamalarda zam oranı yaklaşık yüzde 6,26 oldu. Yıl sonu enflasyon tahminlerine göre en düşük memur maaşının ise 75 bin 779 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

GÖZLER KASIM VE ARALIK ENFLASYON VERİLERİNDE

2027 Ocak ayında uygulanacak memur zammının kesin oranı henüz belli olmadı. Mevcut hesaplamalara göre dört aylık enflasyon farkı yüzde 1,21 olarak gerçekleşirken, toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 5'lik artışla zam oranı yaklaşık yüzde 6,26 seviyesine ulaştı. Kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla temmuz-aralık dönemine ait altı aylık enflasyon farkı hesaplanacak. Bu farkın toplu sözleşme zammıyla birleştirilmesiyle memur ve memur emeklilerinin yeni maaş artışı kesinleşecek.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 75 BİN 779 TL OLABİLİR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi baz alınarak yapılan tahminlerde, en düşük memur maaşının mevcut 70 bin 224 TL seviyesinden yaklaşık 75 bin 779 TL'ye yükselmesi öngörülüyor. Ancak bu rakam kesinleşmiş bir maaş değil, mevcut enflasyon beklentileri üzerinden yapılan tahmini hesaplamaya dayanıyor.

ÖĞRETMEN VE POLİS MAAŞLARI DA HESAPLANDI

Tahmini zam oranları üzerinden yapılan hesaplamalarda diğer meslek gruplarının maaşlarında da artış bekleniyor. Buna göre 73 bin 70 TL seviyesindeki memur maaşının 78 bin 850 TL'ye, 83 bin 254 TL olan öğretmen maaşının 89 bin 839 TL'ye yükselmesi öngörülüyor. Polis memurlarının maaşında da artış hesaplanırken, mevcut 92 bin 618 TL'lik maaşın yaklaşık 99 bin 944 TL seviyesine çıkabileceği tahmin ediliyor.

KESİN ZAM OCAK AYINDA BELLİ OLACAK

Memur ve memur emeklilerinin 2027 Ocak zammı için gözler TÜİK'in açıklayacağı kasım ve aralık ayı enflasyon verilerine çevrildi. Yılın son iki aylık verisinin ardından zam oranı ve yeni maaşlar kesinlik kazanacak.