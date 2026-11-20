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Ukrayna'nın Rusya ile Kırım Yarımadası'nı birbirine bağlayan Kırım Köprüsü'ne düzenlediği saldırıların ardından Rus ordusu, başkent Kiev'i balistik füzelerle hedef aldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in misilleme uyarısından sonra gerçekleşen saldırılarda üç köprü ve kritik altyapı tesisleri zarar gördü. Kentte ulaşım aksarken bazı bölgelerde yangınlar çıktı.

KIRIM KÖPRÜSÜ'NE SALDIRININ ARDINDAN FÜZELER HAVALANDI

Ukrayna ordusu, 17 ve 19 Kasım'da Kırım Köprüsü'ne füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi. Rusya açısından stratejik öneme sahip köprüde ciddi hasar meydana geldiği bildirilirken Putin, saldırılara karşılık verileceğini açıkladı. Bu gelişmelerin ardından Rus ordusu, 20 Kasım gecesi Kiev'e yönelik yeni bir balistik füze saldırısı başlattı.

KİEV'DE ÜÇ KÖPRÜ HASAR GÖRDÜ

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rus saldırılarında Podil-Voskresenskiy, Darnitskiy ve Güney köprülerinin hasar gördüğünü duyurdu. Podil-Voskresenskiy Köprüsü'nde sağ yakadan sol yakaya geçiş kapatılırken diğer köprülerde de trafik kısıtlamalarına gidildi. Dnipro Nehri'nin iki yakasını birbirine bağlayan ulaşım hatlarının zarar görmesi, başkentte günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

YEDİ BALİSTİK FÜZEYLE KÖPRÜLERİ HEDEF ALMIŞLARDI

Rusya, 17 Kasım'daki önceki saldırılarda da Kiev'in Kuzey ve Güney köprülerini hedef almıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Güney Köprüsü'ne dört, Kuzey Köprüsü'ne ise üç balistik füze fırlatıldığını açıklamıştı.

KRİTİK ALTYAPI TESİSLERİ DE HEDEF ALINDI

Balistik füze saldırılarında köprülerin yanı sıra Kiev'deki kritik altyapı tesisleri de zarar gördü. Obolon, Podil ve Holosiyiv bölgelerinde yangınlar çıkarken itfaiye ekipleri olay yerlerine sevk edildi. Enerji ve ulaşım altyapısındaki hasarın boyutu araştırılırken yetkililer, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını istedi.

KARŞILIKLI SALDIRILARDA GERİLİM TIRMANIYOR

Kırım Köprüsü'nün ağır hasar almasının ardından Rusya'nın Kiev'deki köprülere yönelik saldırılarını artırması, savaşta stratejik ulaşım hatlarının önemini yeniden ortaya koydu. Her iki taraf da lojistik ve ulaşım altyapısını hedef alırken saldırıların sivil yaşam üzerindeki etkilerine ilişkin endişeler büyüyor.

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