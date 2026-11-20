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Fenerbahçe'nin İngiliz sol beki Archie Brown, günler önce saçlarını kestirerek görünümünü değiştirdi. Yeni imajıyla dikkat çeken futbolcu, bu kez Instagram hesabından doğayla iç içe olduğu bir fotoğraf paylaştı.

Ağaçlık ve engebeli bir alanda objektif karşısına geçen Brown'un omzunda av tüfeğine benzeyen bir silah taşıdığı görüldü. Başındaki kulaklık ve yeni saç modeli ise futbolcunun alışılmış görüntüsünden oldukça farklı görünmesine neden oldu.

İLK BAKIŞTA TANIMAK ZOR

Saha içindeki görüntüsünden uzak bir tarzla poz veren Brown'u ilk bakışta tanımak kolay olmadı. İngiliz futbolcunun kim olduğunu fark eden Fenerbahçe taraftarları paylaşıma yoğun ilgi gösterdi ve beğeni yağdırdı.