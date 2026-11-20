Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında, ‘Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’, ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Zincirleme şekilde sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı’, ‘Zincirleme şekilde nitelikli cinsel saldırı’ ve ‘Haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme’ suçlarından dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığı’na gönderildi.

SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye içinde ve dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiği iddiasını araştırıyordu. Soruşturma iki Alman iş insanının şikayeti üzerine başlatıldı.

K.P. ve M.B. yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlı paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiğini öne sürdü. Mustafa Sarıgül ve ailesiyle ilintili olduğu iddia edilen yatırım anlaşmaları ve yüksek tutarlı para işlemleri incelemeye alındı.

80 MİLYON EUROLUK YATIRIM SÖZLEŞMESİ DOSYADA

Sarıgüllerle bağlantılı olduğu öne sürülen bir şirketle yurt dışındaki bir şirket arasında 80 milyon euroluk yatırım sözleşmesi imzalandı. Mustafa Sarıgül'ün kamu gücü ve nüfuzunu kullanarak 1 milyar euroluk bir fonun kredi yoluyla ülke dışına çıkarılmasını vadettiği ileri sürüldü.

32 MİLYON EUROLUK YALI İÇİN 100 MİLYON EURO İDDİASI

Ayrıca Emir Sarıgül'le ilişkilendirilen bir yalının satışı ve bu satışla ilgili gerçekleştirildiği öne sürülen para transferi de dosyaya girdi. Değerinin yaklaşık 32 milyon euro olduğu belirtilen yalının satışı karşılığında yurt dışından 100 milyon euroluk havale yapıldığı iddia edildi. Söz konusu transferin yabancı bir banka tarafından şüpheli bulunarak bloke edildiği, bu kısıtlamanın kaldırılması için İngiliz siciline kayıtlı bir teknenin Emir Sarıgül'e devredildiği savunuldu.

Şikayetçiler, teknenin devredilmesine rağmen satış bedelinin ödenmediğini ve banka blokesi sorununun da çözülemediğini ileri sürdüler. Ek olarak konuya ilişkin bilgi ve belgeleri gazeteci Murat Ağırel'e ilettiklerini, ancak sonrasında aile tarafından tehdit edildikleri yönünde ifade verdiler.

GAZETECİ MURAT AĞIREL DE DOSYAYA GİRDİ

Ağırel ise gazetecilik faaliyeti kapsamında kendisine ulaşan iddiaları doğrulamaya çalıştığını, gönderilen bazı dekontların güvenilirliğinden şüphelendiği için haber yayımlamadığını ve Sarıgül ailesine herhangi bir belge vermediğini vurguladı. Suçlamaları reddeden Ağırel, "Ben bu dosyanın olsa olsa tanığı olabilirim, şüphelisi değil" dedi.

MUSTAFA SARIGÜL SUÇLAMALARI REDDETTİ

Mustafa Sarıgül ise söz konusu para transferlerinin gerçekleşmediğini, dekontların gerçek bankacılık işlemlerini yansıtmadığını ve sözleşmelerin geçersiz olduğunu belirtti.

SORUŞTURMADA 27 KİŞİ TUTUKLU

Kara para aklama suçlamasıyla ilgili yürütülen soruşturmada güncel olarak 27 kişi tutuklu bulunuyor. Bu isimler şöyle sıralanıyor:

Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner, Murat Ağırel, Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün, Sofu Altınbaş, Çağlar Sezgin, Cihan Tunç, Ümit İlker Avcı, Ramazan Argün, İbrahim Avcı, Zülfü Sümer, Abdulkadir Sezgin, Aynur Aydın, Davut Kaymak, Ahmet Meriç ve Altuğ Altunbaş Sürer.

İDDİALAR İKİ BAŞLIKTA TOPLANDI

Mustafa Sarıgül hakkındaki suçlamalar ise iki farklı başlıkta toplanıyor. Bunlardan birini bahsi geçen kara para aklama, diğerini korumasıyla ilgili iddialar oluşturuyor.

GİZLİ TANIKTAN 200 BİN DOLAR İDDİASI

Gizli tanık, Sarıgül ve koruması Ö.D.'nin birlikte görüntülendiği videonun montaj olduğuna dair rapor hazırlanması için 200 bin dolar karşılığında anlaşma yapıldığını ileri sürüyor. Ö.D. ise savcılıktaki ifadesinde Sarıgül'ün 2021 yılından itibaren kendisine defalarca cinsel istismarda bulunduğunu, bahsi geçen görüntülerin kamuoyuna yansıması sonrası "konuşması halinde 100 bin euro cezai şart öngören bir belgeyi imzalamaya zorlandığını" iddia ediyor.