BEŞİKTAŞ'ta bazı iş yerlerinin tabelaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından söküldü. Tabelalarının bilgilendirme yapılmadan söküldüğünü öne süren büfe sahibi Ömer Aslan, "Gece millet yatarken geliyorlar, insanların tabelalarını indiriyorlar, kırıyorlar. söktükleri için bir de bizden 50 bin TL para talep edeceklermiş" dedi. Büfe sahibi Fatih Yılmaz " Bu cadde güzelleşecekse esnaf olarak yardımcı olalım. Ortalama 200 bin, belki 700 bin, 1 milyona kadar kira veren işletmeler var. Bu tabelayı indirdiğin zaman bize yardımcı mı oldun yoksa başka bir durum mu? Burayı esnaf olarak çözemedik" dedi.

Beşiktaş'ta bulunan bazı iş yerlerinin sahiplerine İBB tarafından tabela düzenlemesi kapsamında 15 gün önce tebligat gönderildi. Ancak esnaf, tabelaların söküm işlemine dair onay gelmeden iş yerlerinin tabelalarının İBB ekipleri tarafından gece saatlerinde söküldüğünü belirtti. Bir aydır devam ettiği belirtilen uygulama kapsamında yaklaşık 17 iş yerine ait tabelalar da indirildi. Esnafın daha önce sökülen tabelalarını yeniden yaptırarak iş yerlerine astırdığı belirtildi. Sabah iş yerlerine gelen esnaf, tabelalarının yerinde olmadığını görünce şaşkınlık yaşadı. Tabelalarının kırılarak söküldüğünü iddia eden iş yeri sahipleri, uygulamanın nasıl yürütüldüğüne ilişkin yetkililerden açıklama beklediklerini söyledi.

'50 BİN TL PARA TALEP EDECEKLERİNİ SÖYLÜYORLAR'

İş yeri tabelasının 18 Kasım'da gece yarısı söküldüğünü belirten büfe sahibi Ömer Aslan, "Beşiktaş'ta esnafım. Meyve suyu, sandviç, tost satıyoruz. Esnaf arkadaşlar dün gece 1.30 gibi bana telefon açtılar. Evde uyuyordum. Kalkıp geldiğimde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ekipleri dükkanımın tabelalarını söküyordu. Tabelalarımızı niye söküyorsunuz dedik. Sonra hiçbir açıklama yok, hiçbir şey yok. Gelip tabelaları kırıyorlar, ondan sonra yerlere atıp gidiyorlar. 15-20 gün önce buradaki diğer arkadaşların da tabelalarını söktüler. Tekrar 15 gün sonra aynı tabelaları aynı şekilde bir daha yaptırdılar. Arkadaşların söylediğine göre İBB ekipleri bizden habersiz gelip dükkanımızın tabelalarını söktükleri için bir de bizden 50 bin TL para talep edeceklerini söylüyorlar. Telefoncu, yiyecek-içecek binası, güzellik merkezi, bankalar var. İBB burada şu an 16-17 tane tabelayı söktürüp insanlara aynı tabelasını tekrardan yaptırıp yerine taktırdı. Hiç bir şey fark etmedi. Gece millet yatarken geliyorlar, insanların tabelalarını indiriyorlar, kırıyorlar" dedi.

'MARKA TESCİL BELGESİ OLMADIĞI İÇİN 15 GÜN ÖNCE UYARI YAPTILAR'

Aslan, "15 gün önce tebligat yapıldı. Biz de tebligatın üstüne ertesi gün İBB'nin Kasımpaşa'daki binasına gittik. Orada bütün evraklarımızı sunduk. Bize haber gelmesini bekledik. Marka tescil belgesi olmadığı için 15 gün önce uyarı yaptılar. İnternet üzerinden takip ediyoruz. Uyarı daha sonuçlanmadan, İBB ekipleri gelip tabelamızı söktüler. 10 senedir burada tabela duruyor. Kimse benden marka tescil istemedi. Bugün gelmişler marka tescil istiyorlar. İBB'nin internet sitesinden baktığımızda başvurumuzun halen sürdüğünü gösterdiği halde dün gece İBB zabıta ekipleri gelip dükkanımızın tabelalarını kırıp söktüler. Yan tarafımızdaki arkadaşımızın birden fazla şubesi var. İleride börekçi arkadaşımızın birden fazla şubesi var. Onların birden fazla şubesinin olmasına rağmen tabelalarını söktüler, tekrar yeniden taktırdılar. Tabelasız burada nasıl yapacağız bilmiyoruz, şaşırdık. Bir an önce sonuçlanmasını diliyoruz" diye konuştu.

'25 GÜNDÜR BEKLİYORUZ'

Tabelasının yaklaşık bir ay önce indirildiğini belirten büfe sahibi Fatih Yılmaz, "Tebligattan sonra yaklaşık 25 gündür bekliyoruz. Bu cadde güzelleşecekse esnaf olarak yardımcı olalım. Ya da daha önceden örnek veriyorum logonuz, resminiz aykırı olduğu için söküldü dersiniz. Bekliyoruz, eğer resimli firmalarda sökülüyorsa saygı duyuyoruz. Şu çizgilerde, şu bölümlerde, şu fotoğraflarda veya şu grafikte olması gerekiyor. Biz de ona göre hazırlarız, bunlar çıkar, onlar takılır. Bu tabelalar indiği zaman bunun bir cezai işlemi olacak dediler. Aşağı yukarı 50 bin liraya kadar bir ceza kesilecek. Bir an evvel caddenin düzelmesini istiyoruz. Buradaki insanlar ekmek yiyor, o kadar insanın, işletmenin verdiği kiralar belli. Yanlış bilmiyorsam ortalama 200 bin, belki 700 bin, 1 milyona kadar kira veren işletmeler var. Bu tabelayı indirdiğin zaman bize yardımcı mı oldun yoksa başka bir durum mu? Burayı esnaf olarak çözemedik. Kentsel tasarım, tabelanın sonuçlanmadan inmeyeceğini söyledi. Zabıtalar da bize gece gelip kağıt geldi dedi, indirdiler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı