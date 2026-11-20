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Hatay'da kayıp olarak aranan 40 yaşındaki Ahmet Nuri Bezar'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Gönül ilişkisi yaşadığı kadın ve kadının eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen Bezar'ın cesedinin, şüpheliler tarafından önce varil içerisinde yakılmaya çalışıldığı, ardından çuvala konularak Asi Nehri'ne atıldığı tespit edildi.

YASAK İLİŞKİYİ ÖĞRENİNCE CİNAYET PLANI YAPTILAR

Kars'ta yaşayan Ahmet Nuri Bezar, gönül ilişkisi yaşadığı belirtilen M.K. ile görüşmek üzere Hatay'ın Antakya ilçesine geldi. İddiaya göre M.K.'nin eşi E.C.K., karısıyla Bezar arasındaki ilişkiyi öğrendi. Bunun üzerine çiftin Bezar'ı öldürmek için plan yaptığı belirlendi.

BIÇAKLADIKTAN SONRA CESEDİ VARİLDE YAKMAYA ÇALIŞTILAR

Soruşturma kapsamında elde edilen ifadelere göre E.C.K. ve M.K., Ahmet Nuri Bezar'ı bıçaklayarak öldürdü. Şüpheliler, cesedi ortadan kaldırmak amacıyla aile yakınlarının da yardımıyla bir varilin içine koyarak yakmaya çalıştı. Cesedi tamamen yok edemeyen şüphelilerin, geriye kalan bedeni çuvala koyarak Asi Nehri'ne attıkları tespit edildi.

CESET ASİ NEHRİ'NDE BULUNDU

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kayıp başvurusu üzerine başlattıkları çalışmada Bezar'ın M.K. ile görüştüğünü belirledi. M.K.'nin ifadesinin ardından derinleştirilen soruşturmada cinayetin ayrıntıları ortaya çıkarıldı. Asi Nehri'nde dalgıç polisler tarafından gerçekleştirilen aramada Bezar'ın cesedi çuval içerisinde bulundu.

5 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Cinayetle ilgili gözaltına alınan E.C.K., eşi M.K. ve olaya karıştıkları belirlenen aile yakınlarının da aralarında bulunduğu toplam 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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