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Kenya'nın başkenti Nairobi'de kimliği belirlenemeyen veya yakınları tarafından teslim alınmayan yüzlerce kişinin cenazesi, toplu defin için Lang'ata Mezarlığı'na getirildi. Morglarda yer kalmaması üzerine yetkililer 465 cenazenin defnedilmesi için harekete geçti. Mezarlıkta kaydedilerek sosyal medyada paylaşılan görüntüler, olayın boyutunu gözler önüne sererken cenazelerin önemli bölümünün 2024 yılından bu yana morglarda bekletildiği öğrenildi.

465 CENAZE İÇİN TOPLU DEFİN KARARI

Nairobi yönetimi, kentteki morglarda biriken sahipsiz cenazeler için mahkemeden defin izni aldı. Yetkililer, 465 kişinin cenazesinin 19 Kasım Perşembe günü Lang'ata Mezarlığı'nda defnedilmesinin planlandığını açıkladı. İşlemler için mezarlıkta dört toplu mezar hazırlandı. Cenazelerin büyük bölümünün kimliği belirlenemeyen kişilerden oluştuğu, bazı cenazelerin ise kimlikleri bilindiği halde yakınları tarafından teslim alınmadığı belirtildi.

BAZILARI 2024 YILINDAN BERİ BEKLİYORDU

Kenya basınındaki bilgilere göre cenazelerin çoğu erkeklere ait. Bazılarının 2024 yılından bu yana morglarda tutulduğu, birçok kişinin ölüm nedeninin ise bilinmediği aktarıldı. Polis tarafından bulunan cenazelerin bir bölümünde kimlik tespitine yardımcı olacak belgelere ulaşılamadığı ifade edildi. Yapılan otopsi çalışmalarının ardından 20 kişinin cenazesi aileleri tarafından teşhis edildi.

MORGLARDA YER KALMADI

Nairobi Halk Sağlığı Yetkilisi Tom Nyakaba, kentteki morgların kapasitesinin çok üzerinde cenaze barındırdığını açıkladı. Normal kapasitesi 189 olan Nairobi Cenaze Evi'nde yoğunluk yaşanırken kent genelinde 600'den fazla sahipsiz cenazenin bulunduğu belirtildi. Nyakaba, toplu definlerle morglarda yeni cenazeler için yer açılmasının amaçlandığını söyledi.

MEZARLIKTAKİ GÖRÜNTÜLER YÜREK BURKTU

Lang'ata Mezarlığı'ndan olduğu belirtilerek paylaşılan görüntülerde, toplu defin için getirilen cenazeler ve mezarlıktaki hareketlilik dikkat çekti. Görüntüler, hayatını kaybeden ancak yakınları tarafından teslim alınmayan insanların durumunu yeniden tartışmaya açtı. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, kimlik tespit çalışmalarının önemi ve sahipsiz cenazelerin insan onuruna uygun biçimde defnedilmesi gerektiği vurgulandı.

MEZARLIK DA KAPASİTE SINIRINA ULAŞTI

Toplu definlerin gerçekleştirileceği Lang'ata Mezarlığı'nın da kapasite sınırına ulaştığı belirtiliyor. Nairobi yönetimi, artan defin ihtiyacını karşılayabilmek için farklı mezarlık alanlarının kamu kullanımına açılması seçeneğini değerlendiriyor. Yetkililer, morglardaki yoğunluğun giderilmesi için kalıcı çözümlere ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.