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Japonya'da Slovakyalı bir dans grubunun kutsal kabul edilen Şinto tapınağında çektiği dans videosu tartışma yarattı. Kırmızı tapınak kapılarının arasında dans eden grubun görüntüleri sosyal medyada yayılırken Japon kullanıcılar, ibadet alanlarının gösteri sahnesine dönüştürülmesine tepki gösterdi.

KUTSAL ALANDA DANS ETTİLER

Slovakya merkezli Carovné Ostrohy dans grubuna ait olduğu belirtilen görüntülerde, dansçıların Japonya'nın geleneksel kırmızı torii kapıları arasında gösteri yaptığı görülüyor. Ppaylaşılan video, tapınakların turistik içerik üretmek amacıyla kullanılmasını tartışmaya açtı.

"BURASI GÖSTERİ SAHNESİ DEĞİL"

Görüntülere tepki gösteren Japon sosyal medya kullanıcıları, Şinto tapınaklarının yalnızca turistik mekanlar değil, ibadet ve dua alanları olduğunu hatırlattı. Bazı kullanıcılar, yabancı ziyaretçilerin Japon geleneklerine saygı göstermesi gerektiğini savunurken özellikle tapınak kapılarının dans gösterisi için kullanılmasını eleştirdi. Grubun davranışının kültürel farklılıklarla açıklanamayacağını belirten yorumlar da yapıldı.

TAPINAĞIN ÇEKİM KURALLARI DİKKAT ÇEKTİ

Nezu Tapınağı'nın resmi internet sitesinde, ibadet alanında ticari amaçlı çekimler için önceden izin alınması gerektiği belirtiliyor. Müzik eşliğinde çekim yapılmasına ve ziyaretçileri rahatsız edecek davranışlara izin verilmiyor. Tapınak yönetimi ayrıca ziyaretçilerden sessizliği korumalarını ve alanın kutsallığına saygı göstermelerini istiyor.

DAHA ÖNCE DE BENZER GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Japon basınında eylül ayında yayımlanan haberlerde, Kyoto'daki Fushimi Inari Tapınağı'nda dans eden yabancı ziyaretçilerin görüntülerinin de eleştirilere neden olduğu aktarılmıştı. Tapınak yetkilileri, ziyaretçilerin ibadet eden kişileri engellememesi ve dini mekanın kurallarına uyması gerektiğini vurgulamıştı.