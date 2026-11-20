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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde dağda toplayıp akşam yemeğinde yedikleri mantardan zehirlenen aynı aileden 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Aşağı Karakuyu köyünde dağdan topladıkları mantarları yiyen 10 kişi, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri üzerine 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Köye gelen sağlık ekipleri, tarafından ilk müdahalesi köyde yapılan 10 kişi daha sonra Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 10 kişiden Asiye Öztürk, sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan Asiye Öztürk, yoğun bakım servisine alındı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı