Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, cuma namazı çıkışında cami önlerinde ve vatandaşların yoğun bulunduğu bölgelerde denetim gerçekleştirdi. Operasyonda dilencilik yaptığı belirlenen kişiler tek tek yakalanarak zabıta karakoluna götürüldü.

ZABITADAN DİLENCİYE DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Denetimler sırasında yakalanan bir kişinin zabıta ekiplerine, "Hepsini yakaladınız, bir ben kaldım" demesi dikkat çekti. Bir başka dilenciyle zabıta memuru arasında geçen diyalog ise operasyonun öne çıkan anlarından biri oldu. Memur, yıllardır dilencilik yaptığı belirtilen kişiye, "Ben neredeyse emekli olacağım, sen hala dileniyorsun" diye seslendi.

Denetimlerde yakalanan kişiler hakkında gerekli işlemler yapılırken, zabıta ekiplerinin kent genelindeki kontrollerini sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı