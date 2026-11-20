Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Ukrayna konulu uluslararası toplantı öncesinde iki başbakan arasında ilginç anlar yaşandı. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, gazetecilere açıklama yapan Belçika Başbakanı Bart De Wever'a arkadan yaklaşarak sarıldı. Beklenmedik hareket karşısında esprili bir yanıt veren De Wever, "Bu kesin Arnavut olan! O her zaman arkadan gelir" dedi. İki lider arasında yaşanan diyalog, çevredekileri güldürürken kameralara da yansıdı.

GAZETECİLERE KONUŞURKEN ARKADAN SARILDI

Olay, 19 Kasım'da Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu toplantısı öncesinde meydana geldi. Belçika Başbakanı Bart De Wever, basın mensuplarının sorularını yanıtladığı sırada Arnavutluk Başbakanı Edi Rama sessizce arkasından yaklaştı. Rama, gazetecilerle konuşmaya devam eden mevkidaşına aniden sarılarak sürpriz yaptı.

"BU KESİN ARNAVUT OLAN, HEP ARKADAN GELİR"

Rama'nın beklenmedik hareketini fark eden De Wever, etrafındakilere dönerek İngilizce, "Bu kesin Arnavut olan. O her zaman arkadan gelir" ifadelerini kullandı. Belçika Başbakanı'nın esprili tepkisi çevrede bulunanları güldürdü. İki liderin samimi anları, toplantıyı takip eden basın mensupları tarafından kaydedildi.

UKRAYNA ZİRVESİ ÖNCESİNDE YAŞANDI

Görüntüler, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in ev sahipliğinde düzenlenen Gönüllüler Koalisyonu toplantısı öncesinde kaydedildi. Ukrayna'ya destek veren ülkelerin temsilcilerinin katıldığı görüşmelerde savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabalar, Kiev yönetimine sağlanacak güvenlik garantileri ve Avrupa'nın bölgesel güvenlikteki rolü ele alındı.

CİDDİ TOPLANTIDA GÜLÜMSETEN ANLAR

Avrupalı liderlerin Ukrayna savaşı ve güvenlik meselelerini değerlendirmek üzere bir araya geldiği toplantı, Rama'nın beklenmedik hareketiyle kısa süreliğine farklı bir atmosfere büründü. De Wever'ın şaşkınlığını esprili sözlerle karşılaması dikkat çekerken iki başbakan arasındaki diyalog yabancı basında da yer buldu.