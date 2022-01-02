Manisa Haber, Manisa Son Dakika Haberleri - Haberler

Manisa 1.450.616 (2020 itibarıyla) 1.450.616 15° 15° Güneşli Namaz Vakitleri Namaz Vakitleri İmsak

06:53 Öğle

13:19 İkindi

15:46 Akşam

18:07 Yatsı

19:30 Vali Yaşar Karadeniz Bld. Başkanı Cengiz Ergün - (MHP) Valilik Sitesi http://www.manisa.gov.tr/ Belediye Sitesi https://www.manisa.bel.tr/ Bölgesi Ege Bölgesi İlçe Sayısı 17 Yüzölçümü 13.339 km2 Rakım 79m Posta Kodu 45000 Alan Kodu 236 Plaka Kodu 45 Koordinatı 38.61202, 27.42647

Manisa, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık on dördüncü şehridir. 2019 TÜİK verilerine göre nüfusu 1.440.611 kişidir. Anadolu Yarımadası'nın batısında, Ege Bölgesi'nin ortasında yer alır. Doğudan Uşak ve Kütahya, Güneyden Aydın ve Denizli, Kuzeyden Balıkesir ve Batıdan İzmir ile komşudur. 27°08’ ve 29°05’ doğu boylamları ile 38°04’ ve 39°58’ kuzey enlemleri arasında yer alır. 17 ilçesi bulunur. Toplam nüfus bakımından İzmir'den sonra Ege Bölgesinin 2. büyük ili ve ticaret merkezidir. 2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı kanun ile büyükşehir olmuştur. "Şehzadeler Şehri" olarak da adlandırılan yerleşim, mesir macunu, sultaniye üzümü ve Manisa Tarzanı ile tanınır. Antik çağ'da "Magnesia", Roma İmparatorluğu döneminde tam ismiyle "Magnesia ad Sipylum" olarak anılmıştır. Şehir, Spil Dağının eteklerinde kurulmuştur. Gediz Nehrinin büyük bir bölümü il sınırları içerisinden geçmektedir.