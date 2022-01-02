Manisa Haber, Manisa Son Dakika Haberleri - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberler
Haberler ›› Yerel Haberler ›› Manisa Haberleri
Bizi Takip Edin!
Haberler.com Facebook Sayfası
Haberler.com Twitter Sayfası
Haberler.com Instagram Sayfası
Rss Image RSS
Sitene Ekle

Manisa Haberleri

Manisa haber, Manisa son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Şef Uludağ'dan yerin 500 metre altında madenciler için yemek

Şef Uludağ'dan yerin 500 metre altında madenciler için yemek

Türkiye'nin tanınan şeflerinden Türev Uludağ, Soma kömür madeninde çalışan işçiler için özel yemek hazırladı.
Manisa - 20 Dakika Önce
Son dakika haberi | Köpek saldırısında ölümden dönen Mert: 'Köpek görünce anne ve babamın arkasına saklanıyorum'

Son dakika haberi | Köpek saldırısında ölümden dönen Mert: "Köpek görünce anne ve babamın arkasına saklanıyorum"

Gelen son dakika haberlerine göre Manisa'da evinin önünde oynadığı sırada sokak köpeğinin saldırısına uğrayan ve yüzüne 60 dikiş atılan 8 yaşındaki Mert Dilek sağlığına kavuşurken, saldırının travmasını ise hala yaşıyor.
Manisa - 31 Dakika Önce
Manisa FK'da Erhan ve Yasin imzalayacak

Manisa FK'da Erhan ve Yasin imzalayacak

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk yarının son haftalarında yaptığı çıkışla devreyi düşme hattının üzerindre tamamlayan Manisa Futbol Kulübü, ara transferde kadrosunu güçlendirmek için arayışlarını sürdürürken, Süper Lig ekipleri Altay'dan Erhan Çelenk ve Çaykur Rizespor'dan Yasin Pehlivan'la...
Manisa - 7 Dakika Önce
Anne ve babası öldükten sonra engelli ağabeyinin eli ayağı oldu

Anne ve babası öldükten sonra engelli ağabeyinin eli ayağı oldu

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan Gürcan Düşkün (47), anne ve babası öldükten sonra engelli ağabeyi Recep Düşkün'ün (54) bütün bakımını üstlendi.
Manisa - 16 Dakika Önce
ABD'de el konulan Türkiye'ye ait tarihi eserler bu ay yurda dönüyor

ABD'de el konulan Türkiye'ye ait tarihi eserler bu ay yurda dönüyor

Amerikalı antik sanat eseri koleksiyoncusu Michael Steinhardt'ın evinde el konulan Anadolu kökenli kültür varlıkları, ocağın ilk yarısında Türkiye'nin New York Başkonsolosluğuna teslim edilecek.
Manisa - 25 Dakika Önce
Manisa'da korkutan ev yangını

Manisa'da korkutan ev yangını

Manisa'da korkutan ev yangını Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan ev yangınında ölen ya da yaralanan olmazken itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangın paniğe neden oldu.
Manisa - 12 Saat Önce
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 14. haftası, 3 maçla başladı.
Manisa - Dün 20:07
Silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir kişi, otomobilinin yanında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.
Manisa - Dün 17:47
Manisa'da devrilen iş makinesinin sürücüsü yaralandı

Manisa'da devrilen iş makinesinin sürücüsü yaralandı

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde iş makinesinin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Manisa - Dün 14:10

Manisa

Nüfus1.450.616 (2020 itibarıyla)
Hava Durumu - 1515°

Güneşli

Namaz VakitleriNamaz Vakitleri
İmsak
06:53 		Öğle
13:19 		İkindi
15:46 		Akşam
18:07 		Yatsı
19:30
ValiYaşar Karadeniz
Bld. BaşkanıCengiz Ergün - (MHP)
Valilik Sitesi http://www.manisa.gov.tr/Valilik Sitesi
Belediye Sitesi https://www.manisa.bel.tr/Belediye Sitesi
BölgesiEge Bölgesi
İlçe Sayısı17
Yüzölçümü13.339 km2
Rakım79m
Posta Kodu45000
Alan Kodu236
Plaka Kodu45
Koordinatı38.61202, 27.42647
Manisa Gündemindeki Kişiler
Manisa Haber Dağılımı
Yeni yılı tombalalı kumar oynayarak karşılayanlara ceza yağdı

Yeni yılı tombalalı kumar oynayarak karşılayanlara ceza yağdı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir kahvehanede yeni yılın ilk saatlerinde tombala çekmek suretiyle kumar oynadığı tespit edilen 12 kişiye toplam 16 bin 32 TL para cezası uygulandı.
Manisa - Dün 13:47
Son dakika haberleri: Manisa'da motosiklet kazası: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Son dakika haberleri: Manisa'da motosiklet kazası: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Son dakika gelişmesine göre Manisa'nın Soma ilçesinde 2021'in bitmesine dakikalar kala meydana gelen kazada iki motosiklet çarpıştı.
Manisa - Dün 11:03
Son Dakika | Manisa'da bir binanın terasında çıkan yangın söndürüldü

Son Dakika | Manisa'da bir binanın terasında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberler: Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir binanın terasındaki odunlukta çıkan yangında hasar oluştu.
Manisa - Dün 10:28
JASAT Timleri Akhisar'da bir yıl içinde 92 olayı aydınlattı

JASAT Timleri Akhisar'da bir yıl içinde 92 olayı aydınlattı

Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT timleri 2021 yılında da suçluların korkulu rüyası olmaya devam etti.
Manisa - Dün 10:10
Tarifeler Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler anlatıldı

Tarifeler Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler anlatıldı

MASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş başkanlığında, ilçe şeflerine ve Abone İşleri Dairesi Başkanlığı personellerine 2021 yılının son gününde Tarifeler Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Manisa - Dün 10:09

ABD'de el konulan Türkiye'ye ait tarihi eserler bu ay yurda dönüyor
Manisa yeni yıla sis altında uyandı

Manisa yeni yıla sis altında uyandı

Manisa yeni yıla sis altında uyandı Manisa'da gece saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun sis devam ediyor Manisa yeni yıla yoğun sis altında uyandı.
Manisa - Dün 10:04
Vali Karadeniz görevi başındaki çalışanları ziyaret etti

Vali Karadeniz görevi başındaki çalışanları ziyaret etti

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz yeni yıla görevi başında çalışarak giren kolluk kuvvetleri, itfaiye ve sağlık personelini ziyaret edip yeni yıllarını kutlayarak görevlilerinde başarılar diledi.
Manisa - Dün 06:35
Vali Karadeniz yeni yıla girilirken görevi başındaki personeli ziyaret etti

Vali Karadeniz yeni yıla girilirken görevi başındaki personeli ziyaret etti

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, yılbaşı dolayısıyla, 112 Acil Çağrı Merkezi ile itfaiye merkezi, polis ve jandarma uygulama noktalarında görevli ekipleri ziyaret etti.
Manisa - Dün 04:18
2 motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

2 motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Soma ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Manisa - Dün 02:03
Manisa jandarmasından yılbaşında trafik denetimi

Manisa jandarmasından yılbaşında trafik denetimi

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından yılbaşında sürücülere hem alkol denetimi yapıldı hem de ikramlarla yeni yılları kutlandı.
Manisa - Dün 01:44
Manisa Valisi Karadeniz, yeni yıla görevli personelle girdi

Manisa Valisi Karadeniz, yeni yıla görevli personelle girdi

Manisa Valisi Karadeniz, yeni yıla görevli personelle girdiMANİSA Valisi Yaşar Karadeniz, yılbaşı dolayısıyla ziyaret ettiği görevli personel ile yeni yıla girdi.
Manisa - Dün 01:35
Yeni yıl kutlamaları

Yeni yıl kutlamaları

Aydın'da yeni yıl dolayısıyla kutlama yapıldıBüyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Kent Meydanın'nda düzenlenen etkinlikte makinelerle yapay kar püskürtüldü.
Manisa - Dün 01:14
Manisa'da 500 litreye yakın kaçak alkol ele geçirildi

Manisa'da 500 litreye yakın kaçak alkol ele geçirildi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Karaağaçlı Mahallesi'nde jandarma tarafından bir şahsın ev ve aracında yapılan aramada 500 litreye yakın el yapımı kaçak içki ile alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Manisa - Dün 00:02
Manisa'da 150 litre sahte rakı ele geçirildi

Manisa'da 150 litre sahte rakı ele geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yılın son gününde düzenlenen operasyonda 150 litre sahte rakı ile damıtma düzeneği ele geçirildi.
Manisa - Dün 00:00
Salihli'de üreten kadınlar kurutma tesisine kavuşuyor

Salihli'de üreten kadınlar kurutma tesisine kavuşuyor

Salihli Belediyesi'nin ortak olduğu S.S. Salihli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Tarım ve Orman Bakanlığından hibe destek projesi kapsamında alınan kurutma tesisine kavuşuyor.
Manisa - Dün 00:00
Manisalı 54 STK'dan CHP'li Özgür Özel'e sert tepki

Manisalı 54 STK'dan CHP'li Özgür Özel'e sert tepki

Manisa'da 54 sivil toplum kuruluşunun bulunduğu Manisa Sivil Dayanışma Platformu (MASİDAP), CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan 4-6 yaş Kur'an kurslarını "Ortaçağ Zihniyeti" olarak tanımlamasına sert tepki göstererek özür dilemeye davet etti.
Manisa - Dün 00:00
Koronadan vefat eden 43 yıllık başkan unutulmadı

Koronadan vefat eden 43 yıllık başkan unutulmadı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 43 yıl boyunca Alaşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığı görevindeyken yakalandığı korona virüs sebebiyle tedavi gördüğü hastanede geçen sene hayatını kaybeden Halil Gündüz Karaoğlan, ölüm yıldönümünde unutulmadı.
Manisa - 31.12.2021
Vestel Manisa Yarı Maratonu'na başvurular başladı

Vestel Manisa Yarı Maratonu'na başvurular başladı

Türk sporunun en önemli destekçilerinden Vestel, Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 'Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu' düzenliyor.
Manisa - 31.12.2021
Kaymakam Uçgun, sahadaki personelin yeni yılını kutladı

Kaymakam Uçgun, sahadaki personelin yeni yılını kutladı

Alaşehir Kaymakamı yeni yıl gecesinde sağlık, jandarma ve emniyet personelini çalışma alanlarında ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.
Manisa - 31.12.2021
Yeni yıl öncesi eğlence mekanları denetlendi

Yeni yıl öncesi eğlence mekanları denetlendi

Manisa'da yılbaşı öncesinde eğlence merkezlerinde polis ekiplerince kaçak ve sahte içki denetimi yapıldı.
Manisa - 31.12.2021
Manisa'da 475 litre sahte içki yakalandı

Manisa'da 475 litre sahte içki yakalandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 475 litre sahte içki ele geçirildi.
Manisa - 31.12.2021
3 saat sopayla dövülerek öldürüldü! Cinayetin arkasından yasak aşk çıktı

3 saat sopayla dövülerek öldürüldü! Cinayetin arkasından yasak aşk çıktı

Manisa'da geçtiğimiz günlerde evinde ölü olarak bulunan Tuncay Yuca cinayetinin arkasından yasak aşk çıktı. Şüphe üzerine gözaltına alınan 37 yaşındaki T.B., Yuca'nın eşiyle ilişkisi olduğunu itiraf etti. Derinleştirilen soruşturmada akrabalarının da gözaltına alınmasıyla, Yuca'nın 3 saat boyunca sopayla dövüldükten sonra hayatını kaybettiği öğrenildi. 3 akraba daha tutuklandı.
Manisa - 31.12.2021
Manisa'da 150 litre sahte rakı ele geçirildi

Manisa'da 150 litre sahte rakı ele geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yılın son gününde düzenlenen operasyonda 150 litre sahte rakı ile damıtma düzeneği ele geçirildi.
Manisa - 31.12.2021
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasan Karakaya'yı Anma Programı'nda konuştu: (2)

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasan Karakaya'yı Anma Programı'nda konuştu: (2)

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hasan Karakaya'nın 58 yıllık ömrünü, kalemiyle bu milletin hakkını, hukukunu, onurunu savunmaya adamış bir cengaver olduğunu belirterek, "Genç yaşlarda başladığı gazetecilik mesleğini bir maişet kaynağı olmanın ötesinde hakikat avcılığı olarak gören dirayetli...
Manisa - 31.12.2021
Korona virüs neddeniyle vefat eden 43 yıllık başkan unutulmadı

Korona virüs neddeniyle vefat eden 43 yıllık başkan unutulmadı

Korona virüs neddeniyle vefat eden 43 yıllık başkan unutulmadı Alaşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinde 43 yıl başkanlık yapan Halil Gündüz Karaoğlan ölüm yıldönümünde anıldı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 43 yıl boyunca Alaşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet...
Manisa - 31.12.2021
Manisa'da 500 litreye yakın kaçak alkol ele geçirildi

Manisa'da 500 litreye yakın kaçak alkol ele geçirildi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Karaağaçlı Mahallesi'nde jandarma tarafından bir şahsın ev ve aracında yapılan aramada 500 litreye yakın el yapımı kaçak içki ile alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Manisa - 31.12.2021
Manisalı 54 STK'dan CHP'li Özgür Özel'e sert tepki

Manisalı 54 STK'dan CHP'li Özgür Özel'e sert tepki

Manisa'da 54 sivil toplum kuruluşunun bulunduğu Manisa Sivil Dayanışma Platformu (MASİDAP), CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan 4-6 yaş Kur'an kurslarını "Ortaçağ Zihniyeti" olarak tanımlamasına sert tepki göstererek özür dilemeye davet etti.
Manisa - 31.12.2021
Salihli'de üreten kadınlar kurutma tesisine kavuşuyor

Salihli'de üreten kadınlar kurutma tesisine kavuşuyor

Salihli Belediyesi'nin ortak olduğu S.S. Salihli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Tarım ve Orman Bakanlığından hibe destek projesi kapsamında alınan kurutma tesisine kavuşuyor.
Manisa - 31.12.2021
Demirci'de rehabilitasyon merkezindeki 'can dostlara' özel bakım

Demirci'de rehabilitasyon merkezindeki "can dostlara" özel bakım

Manisa'nın Demirci ilçesinde sokak hayvanları rehabilitasyon merkezinde barınan sokak hayvanları, günlük bakımlarının yanı sıra isteğe göre sahiplendiriliyor.
Manisa - 31.12.2021
Ahmetli'de evi yanan aileye Büyükşehir Belediyesi'nden yardım

Ahmetli'de evi yanan aileye Büyükşehir Belediyesi'nden yardım

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde yangın sonucu evleri zarar gören aileye Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından eşya yardımı yapıldı.
Manisa - 31.12.2021
Kibariye kimdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Kibariye kaç yaşında, nereli?

Kibariye kimdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Kibariye kaç yaşında, nereli?

Bugün Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı programı konuğu Kibariye kimdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Kibariye kaç yaşında, nereli? Kibariye şarkıları!
Manisa - 31.12.2021
Vestel Manisa Yarı Maratonu'na başvurular başladı

Vestel Manisa Yarı Maratonu'na başvurular başladı

Türk sporunun en önemli destekçilerinden Vestel, Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 'Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu' düzenliyor.
Manisa - 31.12.2021
Ege'de 2021'de şampiyonlar geçidi

Ege'de 2021'de şampiyonlar geçidi

Geride bırakılan 2021 yılında futbolda Ege takımları unutulmaz şampiyonluklar yaşadı.
Manisa - 31.12.2021
Manisa'da 160 litre sahte içki ele geçirildi

Manisa'da 160 litre sahte içki ele geçirildi

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde 2 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 160 litre sahte şarap ve rakı ele geçirildi.
Manisa - 31.12.2021
Hasan Karakaya kimdir? Hasan Karakaya yaşıyor mu, öldü mü? Hasan Karakaya hayatı ve biyografisi!

Hasan Karakaya kimdir? Hasan Karakaya yaşıyor mu, öldü mü? Hasan Karakaya hayatı ve biyografisi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çırağan Sarayı'nda ASKON Genel Kurulu'na katılacak, Haliç Kongre Merkezi'nde "Vefatının 6. Yıl Dönümünde Hasan Karakaya'yı Anma Programı"na iştirak edecek. Peki, Hasan Karakaya kimdir?? Hasan Karakaya hayatı ve biyografisi!
Manisa - 31.12.2021
Manisa'da sahte içki operasyonu

Manisa'da sahte içki operasyonu

Manisa'nın Akhisar ilçesinde yılbaşı öncesi sahte alkollü içki yaprak satışa sunmaya hazırlanan kişilere yönelik Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda 60 litre sahte şarap ile 100 litre sahte rakı ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.
Manisa - 31.12.2021
Manisa'da 160 litre kaçak içki ele geçirildi

Manisa'da 160 litre kaçak içki ele geçirildi

Manisa'nın Akhisar İlçesinde düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Manisa - 31.12.2021
Son dakika haberleri... Manisa'da sahte alkol operasyonunda 6 kişi yakalandı

Son dakika haberleri... Manisa'da sahte alkol operasyonunda 6 kişi yakalandı

Son dakika haberlerine göre Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa - 30.12.2021
Turgutlu'da sahte alkol operasyonu: 6 gözaltı

Turgutlu'da sahte alkol operasyonu: 6 gözaltı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde polis ekiplerinin sahte alkole yönelik yaptığı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Manisa - 30.12.2021
5 ay boyunca komşusuna kabus yaşattı: Daire kapısına çöp attığı ve idrarını yaptığı anlar kameraya yansıdı

5 ay boyunca komşusuna kabus yaşattı: Daire kapısına çöp attığı ve idrarını yaptığı anlar kameraya yansıdı

5 ay boyunca komşusuna kabus yaşattı: Daire kapısına çöp attığı ve idrarını yaptığı anlar kameraya yansıdı 5 ay boyunca daire kapısına çöp atan kişi komşusu çıktı, daire sahibi görüntüleri görünce şoke oldu Komşusunun daire kapısını çöp atıp, idrarını yapan şüpheli hakkında emsal karar: Manisa...
Manisa - 30.12.2021
Komşusuna kabus yaşattı: Daire kapısına çöp attığı ve idrarını yaptığı anlar kameraya yansıdı

Komşusuna kabus yaşattı: Daire kapısına çöp attığı ve idrarını yaptığı anlar kameraya yansıdı

İzmir'in Menemen ilçesinde, yaklaşık 5 ay boyunca daire kapasına atılan çöplerden rahatsız olan ve bunun üzerine güvenlik kamerası taktıran ev sahibi gördükleri karşısında şaşkına döndü.
Manisa - 30.12.2021
Komşusunun daire kapısına 5 ay boyunca çöp atıp idrarını yaptı! Şişe içerisinde bir de sıvı döktü

Komşusunun daire kapısına 5 ay boyunca çöp atıp idrarını yaptı! Şişe içerisinde bir de sıvı döktü

İzmir'de 5 ay boyunca daire kapısının önüne atılan çöplerden rahatsız olan ev sahibi, taktırdığı güvenlik kamerasında gördükleri sonucu şaşkına uğradı. Görüntülerde aynı binada yaşayan bir komşusunun daire kapısına çöp attığı, idrarını yaptığı ve şişe içerisinde bir çeşit sıvıyı döktüğü tespit edildi.
Manisa - 30.12.2021
Komşusunun kapısına çöp ve sıvı döken şüpheli gözaltına alındı

Komşusunun kapısına çöp ve sıvı döken şüpheli gözaltına alındı

İzmir'in Menemen ilçesinde, bir kişinin komşusunun evinin önüne çöp bırakması ve kapısına da sıvı dökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Manisa - 30.12.2021
Manisa'da 70 bin öğrenci sportif yetenek taramasından geçirilecek

Manisa'da 70 bin öğrenci sportif yetenek taramasından geçirilecek

Manisa'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında hayata geçirilen "Türkiye sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme" programı için çalışmalara başlandı.
Manisa - 30.12.2021
Bir kişi silahla ayağından yaralandı

Bir kişi silahla ayağından yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, dağlık alanda silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Manisa - 30.12.2021
Manisa'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Manisa'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Manisa - 30.12.2021
Manisa'da motosikletiyle köpeğe çarpan sürücü yaralandı

Manisa'da motosikletiyle köpeğe çarpan sürücü yaralandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde motosikletiyle köpeğe çarpan sürücü yaralandı.
Manisa - 30.12.2021
MUAVİNLE TARTIŞIP, HAVAYA ATEŞ AÇAN POLİS MEMURU AÇIĞA ALINDI

MUAVİNLE TARTIŞIP, HAVAYA ATEŞ AÇAN POLİS MEMURU AÇIĞA ALINDI

MANİSA'daki bir dinlenme tesisinde mola veren şehirlerarası otobüsünde yolculuk yapan polis memuru, muavin ile tartıştığı sırada belinden çıkardığı tabancası ile havaya çok sayıda ateş açtı.
Manisa - 30.12.2021
Kartlı su sayacı kullananlar için MASKİ'den açıklama

Kartlı su sayacı kullananlar için MASKİ'den açıklama

MASKİ Genel Müdürlüğü, ilgili firma tarafından yapılacak olan çalışma nedeniyle 31 Aralık 2021 tarihinde saat 22.00'dan 1 Ocak 2022 saat 08.00'a kadar SUMATİK cihazlarında yılsonu olması sebebiyle hizmet verilemeyeceğini belirtti.
Manisa - 30.12.2021
Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar

Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar

Manisa'nın Salihli ilçesinde 1'inci derece sit alanında kaçak kazı yaparken jandarma tarafından suçüstü yakalanan 2 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Manisa - 30.12.2021
Üzüm bağlarında budama çalışmaları başladı

Üzüm bağlarında budama çalışmaları başladı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümlerinin yetiştiği üzüm bağlarında kış budaması başladı.
Manisa - 30.12.2021
Manisa'da yer hareketlerini izlemek için deprem istasyonları kurulacak

Manisa'da yer hareketlerini izlemek için deprem istasyonları kurulacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Doğa Hareketler Araştırma Derneği (DOHAD) arasında yer hareketlerini izlemek üzere 10 istasyon kurulmasını içeren protokol imzalandı.
Manisa - 30.12.2021
AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı'dan yeni yıl mesajı Açıklaması

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı'dan yeni yıl mesajı Açıklaması

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, yeni yılda da 2023 hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
Manisa - 30.12.2021
Yerli aşı TURKOVAC uygulanmaya başlandı

Yerli aşı TURKOVAC uygulanmaya başlandı

Acil kullanım onayı verilen yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın uygulanmasına Manisa'da başlandı.
Manisa - 30.12.2021
Başkan Ergün personelinin yeni yılını kutladı

Başkan Ergün personelinin yeni yılını kutladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, belediye personeliyle öğle yemeğinde bir araya geldi.
Manisa - 30.12.2021
Türk Kızılay Manisa Şubesi'nde il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

Türk Kızılay Manisa Şubesi'nde il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

Türk Kızılay Manisa Şube Başkanı Selman Keresteci Başkanlığında, Gönüllü Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda 2021 yılı içerisinde Türk Kızılay'ın kent genelinde gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında bilgilendirme yapıldı.
Manisa - 30.12.2021
Manisa'da 70 bin öğrenciye sportif yetenek taraması yapılacak

Manisa'da 70 bin öğrenciye sportif yetenek taraması yapılacak

- Manisa'da 70 bin öğrenciye sportif yetenek taraması yapılacak Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında hayata geçirilen 'Türkiye sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme' programı Manisa'da başladı.
Manisa - 30.12.2021
Manisalılar TURCOVAC aşısı olabilmek için sıraya girdi

Manisalılar TURCOVAC aşısı olabilmek için sıraya girdi

Manisalılar TURCOVAC aşısı olabilmek için sıraya girdi TURCOVAC aşısının şehir hastanelerinde bugünden itibaren vurulmaya başladı Yoğun ilginin olduğu yerli ve milli aşı için vatandaşlar güvenlerinin sonsuz olduğunu belirtti TURCOVAC aşısının şehir hastanelerinde bugünden itibaren...
Manisa - 30.12.2021
Manisa TSO'da 2021 yılının son meclis toplantısı yapıldı

Manisa TSO'da 2021 yılının son meclis toplantısı yapıldı

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) Aralık ayı olağan meclis toplantısı korona virüs tedbirlerine riayet edilerek oda hizmet binasında gerçekleştirildi.
Manisa - 30.12.2021
Evi yanan ailenin imdadına Manisa Büyükşehir Belediyesi yetişti

Evi yanan ailenin imdadına Manisa Büyükşehir Belediyesi yetişti

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ahmetli ilçesi Zafer Mahallesi'nde ikamet eden, evlerinde çıkan yangın sonucu eşyaları kullanılmaz hale gelen Kuzu ailesinin yardımına koştu.
Manisa - 30.12.2021
Son dakika haberi: Esnaf kooperatifinde bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Son dakika haberi: Esnaf kooperatifinde bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Son dakika haberine göre Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki esnaf kooperatifinde tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren kooperatifin başkan yardımcısı Z.T. tutuklandı.
Manisa - 30.12.2021
CHP'li Özel'e Diyanet-Sen'den tepki

CHP'li Özel'e Diyanet-Sen'den tepki

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in Kur'an kursları için söylediği sözlere Diyanet Sen Manisa Şube Başkanı Ahmet Özdemir'den sert tepki geldi.
Manisa - 30.12.2021
Eski husumetlisini vurup evine gitti

Eski husumetlisini vurup evine gitti

Manisa'da eski husumetlisi ile karşılaşan şahıs, önce belindeki silahı ateşledi ardından evine gitti.
Manisa - 30.12.2021
Alaşehir'de e-sınav merkezi sevinci

Alaşehir'de e-sınav merkezi sevinci

Alaşehir'de e-sınav merkezi sevinci Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hazırlıkları tamamlanan e-sınav merkezinin yeni yıldan itibaren hizmet vermeye başlayacağı açıklandı.
Manisa - 30.12.2021
Manisa'da bir kişi, silahlı saldırı sonucu yaralandı

Manisa'da bir kişi, silahlı saldırı sonucu yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir kişi, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından yaralandı.
Manisa - 30.12.2021
Altınordu'nun yeni gözdesi Furkan

Altınordu'nun yeni gözdesi Furkan

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk yarının son 5 maçında 4 galibiyet alarak düşme hattından sıyrılan Altınordu'da altyapıdan yetişen sağ bek Furkan Metin formayı kaptı.
Manisa - 30.12.2021
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kaldırıma çarparak durabildi: 1 ağır yaralı

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kaldırıma çarparak durabildi: 1 ağır yaralı

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kaldırıma çarparak durabildi: 1 ağır yaralı Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındaki bir işyerinin kaldırımlarına çarptı.
Manisa - 30.12.2021
Kontrolden çıkan motosiklet yan yattı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet yan yattı: 1 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan motosiklet yan yattı.
Manisa - 30.12.2021
Manisa FK'da Tabekou farkı

Manisa FK'da Tabekou farkı

SPOR Toto 1'inci Lig'de yaşadığı sert düşüşün ardından son haftalarda çıkışa geçip ilk yarıyı 22 puanla 12'nci sırada tamamlayan Manisa Futbol Kulübü'nde Serge Tabekou, bu periyottaki performansıyla takımını taşıdı.
Manisa - 30.12.2021
Son dakika haber... Teniste 2021 yılında 263 uluslararası madalya kazanıldı

Son dakika haber... Teniste 2021 yılında 263 uluslararası madalya kazanıldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, tenisçilerin elde ettiği başarılarla Türkiye'nin tenis dünyasındaki yükselişini sürdürdüğüne belirterek, "Dünya standartlarındaki tesislerimizde düzenlediğimiz rekor sayıdaki uluslararası turnuvayla Türkiye bir tenis ülkesi haline geldi.
Manisa - 30.12.2021
Tarihi su değirmenine yoğun ilgi

Tarihi su değirmenine yoğun ilgi

Manisa'nın Demirci ilçesinde çarklarIı yaklaşık 200 yıldır dönen su değirmeni, tahılını öğütmek isteyen çok sayıda kişiyi kendisine çekiyor.
Manisa - 30.12.2021
İşitme Engelliler Erkekler Futbol Süper Lig'i başlıyor

İşitme Engelliler Erkekler Futbol Süper Lig'i başlıyor

Türkiye İşitme Engelliler Erkekler Futbol Süper Ligi, 28 Ocak Cuma günü başlıyor.
Manisa - 30.12.2021
FABRİKA GİBİ OKUL

FABRİKA GİBİ OKUL

AFYONKARAHİSAR Merkezi Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin atölyelerde ürettiği, masa, sıra, dolap, oyuncak ve raflar, Türkiye'nin dört bir yanındaki okullara gönderiliyor.
Manisa - 30.12.2021
Enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak

Enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak

Türkiye'nin çeşitli illerinde enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla bazı taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Manisa - 30.12.2021
Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Manisa ve Uşak çevreleri ile gece saatlerinde İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer...
Manisa - 30.12.2021
Manisa'da su şişelerine doldurulmuş 78 litre sahte içki ele geçirildi

Manisa'da su şişelerine doldurulmuş 78 litre sahte içki ele geçirildi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde sahte içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Manisa - 29.12.2021
Son dakika... Manisa'da sigara kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Son dakika... Manisa'da sigara kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Edinilen son dakika haberine göre Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen sigara kaçakçılığı operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Manisa - 29.12.2021
Salihli OSB'de yılın son toplantısı yapıldı

Salihli OSB'de yılın son toplantısı yapıldı

Manisa'nın Salihli ilçesi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti, 2021 yılının son toplantısını, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirdi.
Manisa - 29.12.2021
Manisa'da halk otobüsünün çarptığı yaya, yaralandı

Manisa'da halk otobüsünün çarptığı yaya, yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde halk otobüsünün çarptığı yaya yaralandı.
Manisa - 29.12.2021
Manisa'da halk otobüsü yayaya çarptı

Manisa'da halk otobüsü yayaya çarptı

- Manisa'da halk otobüsü yayaya çarptı Manisa'da seyir halindeki halk otobüsü, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 75 yaşındaki adama çarptı.
Manisa - 29.12.2021
Başkan Özkasap: 'İhracatçının desteklenmesini istiyoruz'

Başkan Özkasap: "İhracatçının desteklenmesini istiyoruz"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 'TOBB Müşterek Konsey Toplantısı' TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Manisa - 29.12.2021
Suça karışmış köpekler oyuncaklarla rehabilite ediliyor

Suça karışmış köpekler oyuncaklarla rehabilite ediliyor

Suça karışmış köpekler oyuncaklarla rehabilite ediliyor Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağında suça karışmış ve tehlikeli ırk olarak bilinen 180 pitbull ve Dogo Arjantin cinsi köpeğin bir yandan sevgiyle bir yandan da çocuk oyuncaklarıyla rehabilite edilerek uysallaşmaları...
Manisa - 29.12.2021
Karşıyaka'da alternatifler hazır

Karşıyaka'da alternatifler hazır

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta transfer yasağını borçlu olduğu eski futbolculardan yine geçici muvafakatname alarak kaldırmaya çalışan Karşıyaka, talip olduğu isimler yüksek ücret isteyince alternatiflere yöneldi.
Manisa - 29.12.2021
Altay kupada Beşiktaş'a konuk

Altay kupada Beşiktaş'a konuk

SPOR Toto Süper Lig'de ilk devreyi 18 puanla düşme hattının 1 puan üzerinde tamamlayan Altay, yarın Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur mücadelesinde Beşiktaş'a konuk olacak.
Manisa - 29.12.2021
Manisa Büyükşehir 'E-İmza' uygulamasına geçti

Manisa Büyükşehir 'E-İmza' uygulamasına geçti

Bilişim teknolojilerini yakından takip eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, meclis kararlarının elektronik ortamda imzalanması ve e-devlet üzerinden yayımlanması projesini hayata geçirdi.
Manisa - 29.12.2021
EŞİ TARAFINDAN BOĞAZI FALÇATAYLA KESİLEREK YARALANAN ESRA'YA HACİZ ŞOKU

EŞİ TARAFINDAN BOĞAZI FALÇATAYLA KESİLEREK YARALANAN ESRA'YA HACİZ ŞOKU

MANİSA'da, boşanmak istediği eşi Mikail Oymak (32) tarafından çocuklarının gözü önünde boğazı kesilerek yaralanan Esra Oymak (31), bu defa da evindeki eşyalarına gelen hacizle sarsıldı.
Manisa - 29.12.2021
Kula'da deprem yönetmeliğine uymayan okul binaları yenileniyor

Kula'da deprem yönetmeliğine uymayan okul binaları yenileniyor

Manisa'nın Kula ilçesinde deprem yönetmeliğine uygun olmayan 4 okul binası yenilecek.
Manisa - 29.12.2021
Demirci'de açık liseden mezun olanlar diplomalarını aldı

Demirci'de açık liseden mezun olanlar diplomalarını aldı

Manisa'nın Demirci ilçesinde açık öğretim lisesi sınavlarına katılarak başarıyla bitiren aralarında ilçe ziraat odası başkanı ile eski belde belediye başkanının da yer aldığı 65 kişi diplomasını aldı.
Manisa - 29.12.2021
Manisa'da trafik kazası: 3 yaralı

Manisa'da trafik kazası: 3 yaralı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Manisa - 29.12.2021
Altay, Türkiye Kupası'nda yarın deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak

Altay, Türkiye Kupası'nda yarın deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Altay, yarın Beşiktaş'a konuk olacak.
Manisa - 29.12.2021
Başkan Amcalarından Öğrencilere Yeni Yıl Hediyesi

Başkan Amcalarından Öğrencilere Yeni Yıl Hediyesi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Salihli ilçesi Yeşilova İlkokulu ve Şehzadeler ilçesi Yeşilköy Şehit Gürkan Gökçek İlköğretim Okulu öğrencilerini hediyeleriyle sevindirdi.
Manisa - 29.12.2021
Manisa, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık on dördüncü şehridir. 2019 TÜİK verilerine göre nüfusu 1.440.611 kişidir. Anadolu Yarımadası'nın batısında, Ege Bölgesi'nin ortasında yer alır. Doğudan Uşak ve Kütahya, Güneyden Aydın ve Denizli, Kuzeyden Balıkesir ve Batıdan İzmir ile komşudur. 27°08’ ve 29°05’ doğu boylamları ile 38°04’ ve 39°58’ kuzey enlemleri arasında yer alır. 17 ilçesi bulunur. Toplam nüfus bakımından İzmir'den sonra Ege Bölgesinin 2. büyük ili ve ticaret merkezidir. 2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı kanun ile büyükşehir olmuştur. "Şehzadeler Şehri" olarak da adlandırılan yerleşim, mesir macunu, sultaniye üzümü ve Manisa Tarzanı ile tanınır. Antik çağ'da "Magnesia", Roma İmparatorluğu döneminde tam ismiyle "Magnesia ad Sipylum" olarak anılmıştır. Şehir, Spil Dağının eteklerinde kurulmuştur. Gediz Nehrinin büyük bir bölümü il sınırları içerisinden geçmektedir.
title