Manisa Haber, Manisa Son Dakika Haberleri - Haberler

Manisa Haberleri
Manisa haber, Manisa son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Şef Uludağ'dan yerin 500 metre altında madenciler için yemekTürkiye'nin tanınan şeflerinden Türev Uludağ, Soma kömür madeninde çalışan işçiler için özel yemek hazırladı.
Son dakika haberi | Köpek saldırısında ölümden dönen Mert: "Köpek görünce anne ve babamın arkasına saklanıyorum"Gelen son dakika haberlerine göre Manisa'da evinin önünde oynadığı sırada sokak köpeğinin saldırısına uğrayan ve yüzüne 60 dikiş atılan 8 yaşındaki Mert Dilek sağlığına kavuşurken, saldırının travmasını ise hala yaşıyor.
Manisa FK'da Erhan ve Yasin imzalayacakSpor Toto 1'inci Lig'de ilk yarının son haftalarında yaptığı çıkışla devreyi düşme hattının üzerindre tamamlayan Manisa Futbol Kulübü, ara transferde kadrosunu güçlendirmek için arayışlarını sürdürürken, Süper Lig ekipleri Altay'dan Erhan Çelenk ve Çaykur Rizespor'dan Yasin Pehlivan'la...
Anne ve babası öldükten sonra engelli ağabeyinin eli ayağı olduMANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan Gürcan Düşkün (47), anne ve babası öldükten sonra engelli ağabeyi Recep Düşkün'ün (54) bütün bakımını üstlendi.
ABD'de el konulan Türkiye'ye ait tarihi eserler bu ay yurda dönüyorAmerikalı antik sanat eseri koleksiyoncusu Michael Steinhardt'ın evinde el konulan Anadolu kökenli kültür varlıkları, ocağın ilk yarısında Türkiye'nin New York Başkonsolosluğuna teslim edilecek.
Manisa'da korkutan ev yangınıManisa'da korkutan ev yangını Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan ev yangınında ölen ya da yaralanan olmazken itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangın paniğe neden oldu.
Misli.com Türkiye Basketbol 1. LigiMisli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 14. haftası, 3 maçla başladı.
Silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandıManisa'nın Yunusemre ilçesinde bir kişi, otomobilinin yanında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.
Manisa'da devrilen iş makinesinin sürücüsü yaralandıManisa'nın Ahmetli ilçesinde iş makinesinin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Manisa
Güneşli
|İmsak
06:53
|Öğle
13:19
|İkindi
15:46
|Akşam
18:07
|Yatsı
19:30
|Vali
|Yaşar Karadeniz
|Bld. Başkanı
|Cengiz Ergün - (MHP)
|Valilik Sitesi
|http://www.manisa.gov.tr/
|Belediye Sitesi
|https://www.manisa.bel.tr/
|Bölgesi
|Ege Bölgesi
|İlçe Sayısı
|17
|Yüzölçümü
|13.339 km2
|Rakım
|79m
|Posta Kodu
|45000
|Alan Kodu
|236
|Plaka Kodu
|45
|Koordinatı
|38.61202, 27.42647
Yeni yılı tombalalı kumar oynayarak karşılayanlara ceza yağdıManisa'nın Alaşehir ilçesinde bir kahvehanede yeni yılın ilk saatlerinde tombala çekmek suretiyle kumar oynadığı tespit edilen 12 kişiye toplam 16 bin 32 TL para cezası uygulandı.
Son dakika haberleri: Manisa'da motosiklet kazası: 1 ölü, 2 ağır yaralıSon dakika gelişmesine göre Manisa'nın Soma ilçesinde 2021'in bitmesine dakikalar kala meydana gelen kazada iki motosiklet çarpıştı.
Son Dakika | Manisa'da bir binanın terasında çıkan yangın söndürüldüSon dakika haberler: Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir binanın terasındaki odunlukta çıkan yangında hasar oluştu.
JASAT Timleri Akhisar'da bir yıl içinde 92 olayı aydınlattıAkhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT timleri 2021 yılında da suçluların korkulu rüyası olmaya devam etti.
Tarifeler Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler anlatıldıMASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş başkanlığında, ilçe şeflerine ve Abone İşleri Dairesi Başkanlığı personellerine 2021 yılının son gününde Tarifeler Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Manisa yeni yıla sis altında uyandıManisa yeni yıla sis altında uyandı Manisa'da gece saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun sis devam ediyor Manisa yeni yıla yoğun sis altında uyandı.
Vali Karadeniz görevi başındaki çalışanları ziyaret ettiManisa Valisi Yaşar Karadeniz yeni yıla görevi başında çalışarak giren kolluk kuvvetleri, itfaiye ve sağlık personelini ziyaret edip yeni yıllarını kutlayarak görevlilerinde başarılar diledi.
Vali Karadeniz yeni yıla girilirken görevi başındaki personeli ziyaret ettiManisa Valisi Yaşar Karadeniz, yılbaşı dolayısıyla, 112 Acil Çağrı Merkezi ile itfaiye merkezi, polis ve jandarma uygulama noktalarında görevli ekipleri ziyaret etti.
2 motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıManisa'nın Soma ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Manisa jandarmasından yılbaşında trafik denetimiManisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından yılbaşında sürücülere hem alkol denetimi yapıldı hem de ikramlarla yeni yılları kutlandı.
Manisa Valisi Karadeniz, yeni yıla görevli personelle girdiManisa Valisi Karadeniz, yeni yıla görevli personelle girdiMANİSA Valisi Yaşar Karadeniz, yılbaşı dolayısıyla ziyaret ettiği görevli personel ile yeni yıla girdi.
Yeni yıl kutlamalarıAydın'da yeni yıl dolayısıyla kutlama yapıldıBüyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Kent Meydanın'nda düzenlenen etkinlikte makinelerle yapay kar püskürtüldü.
Manisa'da 500 litreye yakın kaçak alkol ele geçirildiManisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Karaağaçlı Mahallesi'nde jandarma tarafından bir şahsın ev ve aracında yapılan aramada 500 litreye yakın el yapımı kaçak içki ile alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Manisa'da 150 litre sahte rakı ele geçirildiManisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yılın son gününde düzenlenen operasyonda 150 litre sahte rakı ile damıtma düzeneği ele geçirildi.
Salihli'de üreten kadınlar kurutma tesisine kavuşuyorSalihli Belediyesi'nin ortak olduğu S.S. Salihli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Tarım ve Orman Bakanlığından hibe destek projesi kapsamında alınan kurutma tesisine kavuşuyor.
Manisalı 54 STK'dan CHP'li Özgür Özel'e sert tepkiManisa'da 54 sivil toplum kuruluşunun bulunduğu Manisa Sivil Dayanışma Platformu (MASİDAP), CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan 4-6 yaş Kur'an kurslarını "Ortaçağ Zihniyeti" olarak tanımlamasına sert tepki göstererek özür dilemeye davet etti.
Koronadan vefat eden 43 yıllık başkan unutulmadıManisa'nın Alaşehir ilçesinde 43 yıl boyunca Alaşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığı görevindeyken yakalandığı korona virüs sebebiyle tedavi gördüğü hastanede geçen sene hayatını kaybeden Halil Gündüz Karaoğlan, ölüm yıldönümünde unutulmadı.
Vestel Manisa Yarı Maratonu'na başvurular başladıTürk sporunun en önemli destekçilerinden Vestel, Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 'Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu' düzenliyor.
Kaymakam Uçgun, sahadaki personelin yeni yılını kutladıAlaşehir Kaymakamı yeni yıl gecesinde sağlık, jandarma ve emniyet personelini çalışma alanlarında ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.
Yeni yıl öncesi eğlence mekanları denetlendiManisa'da yılbaşı öncesinde eğlence merkezlerinde polis ekiplerince kaçak ve sahte içki denetimi yapıldı.
Manisa'da 475 litre sahte içki yakalandıManisa'nın Şehzadeler ilçesinde 475 litre sahte içki ele geçirildi.
3 saat sopayla dövülerek öldürüldü! Cinayetin arkasından yasak aşk çıktıManisa'da geçtiğimiz günlerde evinde ölü olarak bulunan Tuncay Yuca cinayetinin arkasından yasak aşk çıktı. Şüphe üzerine gözaltına alınan 37 yaşındaki T.B., Yuca'nın eşiyle ilişkisi olduğunu itiraf etti. Derinleştirilen soruşturmada akrabalarının da gözaltına alınmasıyla, Yuca'nın 3 saat boyunca sopayla dövüldükten sonra hayatını kaybettiği öğrenildi. 3 akraba daha tutuklandı.
Manisa'da 150 litre sahte rakı ele geçirildiManisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yılın son gününde düzenlenen operasyonda 150 litre sahte rakı ile damıtma düzeneği ele geçirildi.
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasan Karakaya'yı Anma Programı'nda konuştu: (2)Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hasan Karakaya'nın 58 yıllık ömrünü, kalemiyle bu milletin hakkını, hukukunu, onurunu savunmaya adamış bir cengaver olduğunu belirterek, "Genç yaşlarda başladığı gazetecilik mesleğini bir maişet kaynağı olmanın ötesinde hakikat avcılığı olarak gören dirayetli...
Korona virüs neddeniyle vefat eden 43 yıllık başkan unutulmadıKorona virüs neddeniyle vefat eden 43 yıllık başkan unutulmadı Alaşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinde 43 yıl başkanlık yapan Halil Gündüz Karaoğlan ölüm yıldönümünde anıldı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 43 yıl boyunca Alaşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet...
Manisa'da 500 litreye yakın kaçak alkol ele geçirildiManisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Karaağaçlı Mahallesi'nde jandarma tarafından bir şahsın ev ve aracında yapılan aramada 500 litreye yakın el yapımı kaçak içki ile alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Manisalı 54 STK'dan CHP'li Özgür Özel'e sert tepkiManisa'da 54 sivil toplum kuruluşunun bulunduğu Manisa Sivil Dayanışma Platformu (MASİDAP), CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan 4-6 yaş Kur'an kurslarını "Ortaçağ Zihniyeti" olarak tanımlamasına sert tepki göstererek özür dilemeye davet etti.
Salihli'de üreten kadınlar kurutma tesisine kavuşuyorSalihli Belediyesi'nin ortak olduğu S.S. Salihli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Tarım ve Orman Bakanlığından hibe destek projesi kapsamında alınan kurutma tesisine kavuşuyor.
Demirci'de rehabilitasyon merkezindeki "can dostlara" özel bakımManisa'nın Demirci ilçesinde sokak hayvanları rehabilitasyon merkezinde barınan sokak hayvanları, günlük bakımlarının yanı sıra isteğe göre sahiplendiriliyor.
Ahmetli'de evi yanan aileye Büyükşehir Belediyesi'nden yardımManisa'nın Ahmetli ilçesinde yangın sonucu evleri zarar gören aileye Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından eşya yardımı yapıldı.
Kibariye kimdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Kibariye kaç yaşında, nereli?Bugün Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı programı konuğu Kibariye kimdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Kibariye kaç yaşında, nereli? Kibariye şarkıları!
Vestel Manisa Yarı Maratonu'na başvurular başladıTürk sporunun en önemli destekçilerinden Vestel, Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 'Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu' düzenliyor.
Ege'de 2021'de şampiyonlar geçidiGeride bırakılan 2021 yılında futbolda Ege takımları unutulmaz şampiyonluklar yaşadı.
Manisa'da 160 litre sahte içki ele geçirildiMANİSA'nın Akhisar ilçesinde 2 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 160 litre sahte şarap ve rakı ele geçirildi.
Hasan Karakaya kimdir? Hasan Karakaya yaşıyor mu, öldü mü? Hasan Karakaya hayatı ve biyografisi!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çırağan Sarayı'nda ASKON Genel Kurulu'na katılacak, Haliç Kongre Merkezi'nde "Vefatının 6. Yıl Dönümünde Hasan Karakaya'yı Anma Programı"na iştirak edecek. Peki, Hasan Karakaya kimdir?? Hasan Karakaya hayatı ve biyografisi!
Manisa'da sahte içki operasyonuManisa'nın Akhisar ilçesinde yılbaşı öncesi sahte alkollü içki yaprak satışa sunmaya hazırlanan kişilere yönelik Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda 60 litre sahte şarap ile 100 litre sahte rakı ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.
Manisa'da 160 litre kaçak içki ele geçirildiManisa'nın Akhisar İlçesinde düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Son dakika haberleri... Manisa'da sahte alkol operasyonunda 6 kişi yakalandıSon dakika haberlerine göre Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Turgutlu'da sahte alkol operasyonu: 6 gözaltıManisa'nın Turgutlu ilçesinde polis ekiplerinin sahte alkole yönelik yaptığı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
5 ay boyunca komşusuna kabus yaşattı: Daire kapısına çöp attığı ve idrarını yaptığı anlar kameraya yansıdı5 ay boyunca komşusuna kabus yaşattı: Daire kapısına çöp attığı ve idrarını yaptığı anlar kameraya yansıdı 5 ay boyunca daire kapısına çöp atan kişi komşusu çıktı, daire sahibi görüntüleri görünce şoke oldu Komşusunun daire kapısını çöp atıp, idrarını yapan şüpheli hakkında emsal karar: Manisa...
Komşusuna kabus yaşattı: Daire kapısına çöp attığı ve idrarını yaptığı anlar kameraya yansıdıİzmir'in Menemen ilçesinde, yaklaşık 5 ay boyunca daire kapasına atılan çöplerden rahatsız olan ve bunun üzerine güvenlik kamerası taktıran ev sahibi gördükleri karşısında şaşkına döndü.
Komşusunun daire kapısına 5 ay boyunca çöp atıp idrarını yaptı! Şişe içerisinde bir de sıvı döktüİzmir'de 5 ay boyunca daire kapısının önüne atılan çöplerden rahatsız olan ev sahibi, taktırdığı güvenlik kamerasında gördükleri sonucu şaşkına uğradı. Görüntülerde aynı binada yaşayan bir komşusunun daire kapısına çöp attığı, idrarını yaptığı ve şişe içerisinde bir çeşit sıvıyı döktüğü tespit edildi.
Komşusunun kapısına çöp ve sıvı döken şüpheli gözaltına alındıİzmir'in Menemen ilçesinde, bir kişinin komşusunun evinin önüne çöp bırakması ve kapısına da sıvı dökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Manisa'da 70 bin öğrenci sportif yetenek taramasından geçirilecekManisa'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında hayata geçirilen "Türkiye sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme" programı için çalışmalara başlandı.
Bir kişi silahla ayağından yaralandıManisa'nın Şehzadeler ilçesinde, dağlık alanda silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Manisa'da trafik kazasında 3 kişi yaralandıManisa'nın Salihli ilçesinde, ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Manisa'da motosikletiyle köpeğe çarpan sürücü yaralandıManisa'nın Alaşehir ilçesinde motosikletiyle köpeğe çarpan sürücü yaralandı.
MUAVİNLE TARTIŞIP, HAVAYA ATEŞ AÇAN POLİS MEMURU AÇIĞA ALINDIMANİSA'daki bir dinlenme tesisinde mola veren şehirlerarası otobüsünde yolculuk yapan polis memuru, muavin ile tartıştığı sırada belinden çıkardığı tabancası ile havaya çok sayıda ateş açtı.
Kartlı su sayacı kullananlar için MASKİ'den açıklamaMASKİ Genel Müdürlüğü, ilgili firma tarafından yapılacak olan çalışma nedeniyle 31 Aralık 2021 tarihinde saat 22.00'dan 1 Ocak 2022 saat 08.00'a kadar SUMATİK cihazlarında yılsonu olması sebebiyle hizmet verilemeyeceğini belirtti.
Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılarManisa'nın Salihli ilçesinde 1'inci derece sit alanında kaçak kazı yaparken jandarma tarafından suçüstü yakalanan 2 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Üzüm bağlarında budama çalışmaları başladıManisa'nın Sarıgöl ilçesinde dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümlerinin yetiştiği üzüm bağlarında kış budaması başladı.
Manisa'da yer hareketlerini izlemek için deprem istasyonları kurulacakManisa Büyükşehir Belediyesi ile Doğa Hareketler Araştırma Derneği (DOHAD) arasında yer hareketlerini izlemek üzere 10 istasyon kurulmasını içeren protokol imzalandı.
AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı'dan yeni yıl mesajı AçıklamasıAK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, yeni yılda da 2023 hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
Yerli aşı TURKOVAC uygulanmaya başlandıAcil kullanım onayı verilen yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın uygulanmasına Manisa'da başlandı.
Başkan Ergün personelinin yeni yılını kutladıManisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, belediye personeliyle öğle yemeğinde bir araya geldi.
Türk Kızılay Manisa Şubesi'nde il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldıTürk Kızılay Manisa Şube Başkanı Selman Keresteci Başkanlığında, Gönüllü Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda 2021 yılı içerisinde Türk Kızılay'ın kent genelinde gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında bilgilendirme yapıldı.
Manisa'da 70 bin öğrenciye sportif yetenek taraması yapılacak- Manisa'da 70 bin öğrenciye sportif yetenek taraması yapılacak Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında hayata geçirilen 'Türkiye sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme' programı Manisa'da başladı.
Manisalılar TURCOVAC aşısı olabilmek için sıraya girdiManisalılar TURCOVAC aşısı olabilmek için sıraya girdi TURCOVAC aşısının şehir hastanelerinde bugünden itibaren vurulmaya başladı Yoğun ilginin olduğu yerli ve milli aşı için vatandaşlar güvenlerinin sonsuz olduğunu belirtti TURCOVAC aşısının şehir hastanelerinde bugünden itibaren...
Manisa TSO'da 2021 yılının son meclis toplantısı yapıldıManisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) Aralık ayı olağan meclis toplantısı korona virüs tedbirlerine riayet edilerek oda hizmet binasında gerçekleştirildi.
Evi yanan ailenin imdadına Manisa Büyükşehir Belediyesi yetiştiManisa Büyükşehir Belediyesi, Ahmetli ilçesi Zafer Mahallesi'nde ikamet eden, evlerinde çıkan yangın sonucu eşyaları kullanılmaz hale gelen Kuzu ailesinin yardımına koştu.
Son dakika haberi: Esnaf kooperatifinde bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandıSon dakika haberine göre Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki esnaf kooperatifinde tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren kooperatifin başkan yardımcısı Z.T. tutuklandı.
CHP'li Özel'e Diyanet-Sen'den tepkiCHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in Kur'an kursları için söylediği sözlere Diyanet Sen Manisa Şube Başkanı Ahmet Özdemir'den sert tepki geldi.
Eski husumetlisini vurup evine gittiManisa'da eski husumetlisi ile karşılaşan şahıs, önce belindeki silahı ateşledi ardından evine gitti.
Alaşehir'de e-sınav merkezi sevinciAlaşehir'de e-sınav merkezi sevinci Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hazırlıkları tamamlanan e-sınav merkezinin yeni yıldan itibaren hizmet vermeye başlayacağı açıklandı.
Manisa'da bir kişi, silahlı saldırı sonucu yaralandıManisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir kişi, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından yaralandı.
Altınordu'nun yeni gözdesi FurkanSpor Toto 1'inci Lig'de ilk yarının son 5 maçında 4 galibiyet alarak düşme hattından sıyrılan Altınordu'da altyapıdan yetişen sağ bek Furkan Metin formayı kaptı.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kaldırıma çarparak durabildi: 1 ağır yaralıSürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kaldırıma çarparak durabildi: 1 ağır yaralı Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındaki bir işyerinin kaldırımlarına çarptı.
Kontrolden çıkan motosiklet yan yattı: 1 yaralıManisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan motosiklet yan yattı.
Manisa FK'da Tabekou farkıSPOR Toto 1'inci Lig'de yaşadığı sert düşüşün ardından son haftalarda çıkışa geçip ilk yarıyı 22 puanla 12'nci sırada tamamlayan Manisa Futbol Kulübü'nde Serge Tabekou, bu periyottaki performansıyla takımını taşıdı.
Son dakika haber... Teniste 2021 yılında 263 uluslararası madalya kazanıldıEdinilen son dakika gelişmesine göre Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, tenisçilerin elde ettiği başarılarla Türkiye'nin tenis dünyasındaki yükselişini sürdürdüğüne belirterek, "Dünya standartlarındaki tesislerimizde düzenlediğimiz rekor sayıdaki uluslararası turnuvayla Türkiye bir tenis ülkesi haline geldi.
Tarihi su değirmenine yoğun ilgiManisa'nın Demirci ilçesinde çarklarIı yaklaşık 200 yıldır dönen su değirmeni, tahılını öğütmek isteyen çok sayıda kişiyi kendisine çekiyor.
İşitme Engelliler Erkekler Futbol Süper Lig'i başlıyorTürkiye İşitme Engelliler Erkekler Futbol Süper Ligi, 28 Ocak Cuma günü başlıyor.
FABRİKA GİBİ OKULAFYONKARAHİSAR Merkezi Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin atölyelerde ürettiği, masa, sıra, dolap, oyuncak ve raflar, Türkiye'nin dört bir yanındaki okullara gönderiliyor.
Enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacakTürkiye'nin çeşitli illerinde enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla bazı taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Yurtta hava durumuMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Manisa ve Uşak çevreleri ile gece saatlerinde İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer...
Manisa'da su şişelerine doldurulmuş 78 litre sahte içki ele geçirildiManisa'nın Yunusemre ilçesinde sahte içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Son dakika... Manisa'da sigara kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındıEdinilen son dakika haberine göre Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen sigara kaçakçılığı operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Salihli OSB'de yılın son toplantısı yapıldıManisa'nın Salihli ilçesi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti, 2021 yılının son toplantısını, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirdi.
Manisa'da halk otobüsünün çarptığı yaya, yaralandıManisa'nın Şehzadeler ilçesinde halk otobüsünün çarptığı yaya yaralandı.
Manisa'da halk otobüsü yayaya çarptı- Manisa'da halk otobüsü yayaya çarptı Manisa'da seyir halindeki halk otobüsü, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 75 yaşındaki adama çarptı.
Başkan Özkasap: "İhracatçının desteklenmesini istiyoruz"Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 'TOBB Müşterek Konsey Toplantısı' TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Suça karışmış köpekler oyuncaklarla rehabilite ediliyorSuça karışmış köpekler oyuncaklarla rehabilite ediliyor Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağında suça karışmış ve tehlikeli ırk olarak bilinen 180 pitbull ve Dogo Arjantin cinsi köpeğin bir yandan sevgiyle bir yandan da çocuk oyuncaklarıyla rehabilite edilerek uysallaşmaları...
Karşıyaka'da alternatifler hazırTFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta transfer yasağını borçlu olduğu eski futbolculardan yine geçici muvafakatname alarak kaldırmaya çalışan Karşıyaka, talip olduğu isimler yüksek ücret isteyince alternatiflere yöneldi.
Altay kupada Beşiktaş'a konukSPOR Toto Süper Lig'de ilk devreyi 18 puanla düşme hattının 1 puan üzerinde tamamlayan Altay, yarın Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur mücadelesinde Beşiktaş'a konuk olacak.
Manisa Büyükşehir 'E-İmza' uygulamasına geçtiBilişim teknolojilerini yakından takip eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, meclis kararlarının elektronik ortamda imzalanması ve e-devlet üzerinden yayımlanması projesini hayata geçirdi.
EŞİ TARAFINDAN BOĞAZI FALÇATAYLA KESİLEREK YARALANAN ESRA'YA HACİZ ŞOKUMANİSA'da, boşanmak istediği eşi Mikail Oymak (32) tarafından çocuklarının gözü önünde boğazı kesilerek yaralanan Esra Oymak (31), bu defa da evindeki eşyalarına gelen hacizle sarsıldı.
Kula'da deprem yönetmeliğine uymayan okul binaları yenileniyorManisa'nın Kula ilçesinde deprem yönetmeliğine uygun olmayan 4 okul binası yenilecek.
Demirci'de açık liseden mezun olanlar diplomalarını aldıManisa'nın Demirci ilçesinde açık öğretim lisesi sınavlarına katılarak başarıyla bitiren aralarında ilçe ziraat odası başkanı ile eski belde belediye başkanının da yer aldığı 65 kişi diplomasını aldı.
Manisa'da trafik kazası: 3 yaralıManisa'nın Akhisar ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Altay, Türkiye Kupası'nda yarın deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacakZiraat Türkiye Kupası 5. turunda Altay, yarın Beşiktaş'a konuk olacak.
Başkan Amcalarından Öğrencilere Yeni Yıl HediyesiManisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Salihli ilçesi Yeşilova İlkokulu ve Şehzadeler ilçesi Yeşilköy Şehit Gürkan Gökçek İlköğretim Okulu öğrencilerini hediyeleriyle sevindirdi.