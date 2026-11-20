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ABD'nin Arizona eyaletinde yalnızca beziyle evinden uzaklaşan 2 yaşındaki kız çocuğu, gece boyunca çölde kayboldu. Havanın kararmasıyla birlikte sıcaklığın 7 dereceye kadar düştüğü bölgede küçük çocuğu bulmak için helikopterler, dronlar ve arama kurtarma ekipleri seferber edildi. Yaklaşık 7 saat süren arama çalışmalarının ardından gönüllü bir vatandaş, çalılıkların arasından gelen sesi takip ederek küçük kıza ulaştı. Soğuktan titreyen çocuk, sağlık kontrolünün ardından ailesine kavuştu.

2 YAŞINDAKİ ÇOCUK EVİNİN BAHÇESİNDEN KAYBOLDU

Olay, 17 Kasım Salı günü ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Eloy kenti yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 2 yaşındaki Vella Campillo, kardeşleriyle birlikte oyun oynadığı evinin bahçesinden uzaklaşarak çöl bölgesine doğru yürüdü. Ailesi tarafından son olarak saat 17.00 sıralarında görülen küçük çocuğun kaybolduğu, saat 18.30'da yetkililere bildirildi. Üzerinde yalnızca bezi bulunan Vella'nın kaybolması üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

ÇÖLDE SICAKLIK 7 DERECEYE KADAR DÜŞTÜ

Gün boyunca sıcak olan Arizona çölünde gece saatlerinde hava hızla soğudu. Sıcaklığın yaklaşık 7 dereceye kadar gerilemesi, üzerinde kıyafet bulunmayan küçük çocuğun hayatına ilişkin endişeleri artırdı. Pinal County Şerifi Ross Teeple, çöl bölgelerinde gece sıcaklıklarının tehlikeli seviyelere düşebildiğini belirterek küçük çocukların soğuğa karşı çok daha savunmasız olduğunu vurguladı.

100'DEN FAZLA KİŞİ ONU ARADI

Kaybolma ihbarının ardından polis, arama kurtarma ekipleri ve gönüllüler bölgede seferber oldu. Arama çalışmalarına 75'ten fazla güvenlik görevlisi katılırken gönüllülerle birlikte sahadaki kişi sayısı 100'ü aştı. Ekipler, küçük çocuğun izini bulabilmek için helikopterler, eğitimli köpekler ve termal kameralı dronlar kullandı. Ancak gece sıcaklığının düşmesi ve çocuğun vücut ısısının düşük olması nedeniyle termal kameralarla sonuç alınamadı.

ÇALILIKLARIN ARASINDAN GELEN SES HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Arama çalışmalarına gönüllü olarak katılan komşu Jay Stewart, yaklaşık 3 saat boyunca çölde yürüyerek küçük kızı aradı. Çocuğun adını seslenerek ilerleyen Stewart, gece yarısından kısa süre sonra çalılıkların arasından gelen bir ses duydu. El fenerini sesin geldiği noktaya çevirdiğinde küçük kızın çalıların arasından doğrulduğunu gördü. Stewart, yaşadığı anları anlatırken bu karşılaşmayı hayatı boyunca unutamayacağını söyledi.

EVİNDEN KİLOMETRELERCE UZAKTA BULUNDU

Küçük Vella, 18 Kasım Çarşamba günü saat 00.15 sıralarında evinden yaklaşık 2,5 ila 3 kilometre uzaklıktaki kuru dere yatağında bulundu. Çalılıkların altında oturduğu belirlenen çocuğun üşüdüğü ancak bilincinin açık olduğu görüldü. Stewart, küçük kızı kucağına aldığında kendisine sıkıca sarıldığını anlattı. Gönüllü vatandaşın çocuğu ekiplere teslim ettiği anlar, polislerin vücut kameralarına da yansıdı.

"BANA ÖYLE SIKI SARILDI Kİ..."

Çocuğu bulduğu anları anlatan Jay Stewart, Vella'nın kendisini gördüğünde çalılıktan çıktığını belirterek, "Onu kucağıma aldım ve bana öyle sıkı sarıldı ki..." sözleriyle yaşadığı duyguları ifade etti. Stewart, kendisini kahraman olarak görmediğini, arama çalışmalarına katılan herkesin aynı amaç için mücadele ettiğini söyledi. Küçük çocuğun ailesinin yaşadığı korkuyu düşündüğünde duygulandığını belirten gönüllü vatandaş, en büyük mutluluğunun Vella'yı sağ salim bulmak olduğunu dile getirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI, AİLESİNE KAVUŞTU

Arama kurtarma ekipleri tarafından battaniyeye sarılan Vella, tedbir amacıyla hastaneye götürüldü. Yapılan kontrollerde küçük çocuğun herhangi bir ciddi yaralanmasının bulunmadığı belirlendi. Sağlık durumunun iyi olduğu açıklanan Vella, aynı gün ailesinin yanına döndü. Pinal County Şerifliği, olayda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını ve çocuğun kendi başına evden uzaklaştığının değerlendirildiğini bildirdi.

KÜÇÜK KIZI BULAN GÖNÜLLÜYE ÖDÜL VERİLDİ

Pinal County Şerifi Ross Teeple, küçük çocuğu bulan Jay Stewart'ı düzenlenen törende ödüllendirdi. Stewart'a gösterdiği çaba nedeniyle teşekkür belgesi verilirken arama kurtarma ekibinin fahri üyesi ilan edildi. Şerif Teeple, Stewart'ın küçük kız için gerçek bir kahraman olduğunu belirterek gönüllü vatandaşların arama çalışmalarındaki önemine dikkat çekti.