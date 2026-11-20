Abd Başkanı Donald Trump'ın Çin'deki tarihi zirvenin ardından Washington'a dönüşü, sıra dışı güvenlik önlemleri ve askeri uçak hareketliliğiyle dikkat çekti. Air Force One yaklaşık 15 saat boyunca hiç durmadan uçarak kendi uçuş süresi rekorunu kırdı. Uçaktaki gazetecilerin Çin'de kullandıkları telefonlar casusluk riskine karşı toplatılırken nükleer savaş koşullarında komuta merkezi olarak görev yapabilecek E-4B tipi askeri uçağın da başkanlık filosunu takip ettiği belirlendi.

15 SAATLİK UÇUŞLA REKOR KIRDI

Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Shenzhen'de gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından 19 Kasım'da ülkesine döndü. Air Force One, Shenzhen'den yerel saatle 17.54'te havalandı ve Washington yakınlarındaki Joint Base Andrews askeri üssüne ABD doğu saatiyle 20.01'de indi. Yaklaşık 15 saat süren uçuşta yakıt ikmali için herhangi bir havalimanına iniş yapılmadı. Daha önce Alaska'da yapılması beklenen yakıt molasının iptal edilmesiyle başkanlık uçağının en uzun kesintisiz uçuşu gerçekleştirildi.

KALKIŞ AĞIRLIĞI DA REKOR OLARAK DUYURULDU

Dönüş yolculuğu sırasında gazetecilere Trump'ın imzasını taşıyan hatıra kartları dağıtıldı. Kartlarda, VC-25B tipi başkanlık uçağının yaklaşık 454 tonluk kalkış ağırlığına ulaştığı ve bunun ABD Hava Kuvvetleri tarihinde rekor olduğu belirtildi. Aynı kartta yaklaşık 15 saatlik yolculuğun Air Force One tarihindeki en uzun kesintisiz uçuş olduğu vurgulandı. Rekor bilgileri, uçaktaki basın havuzunun resmi raporunda yer aldı.

GAZETECİLERİN TELEFONLARI TOPLANDI

Rekor uçuşun en dikkat çekici ayrıntılarından biri, başkanlık uçağındaki gazetecilere uygulanan güvenlik önlemi oldu. Çin ziyareti sırasında kullanılan cep telefonları, uçuş öncesinde görevliler tarafından toplandı. Cihazlar, dışarıyla kablosuz iletişimi engelleyen özel Faraday çantalarına yerleştirildi. Yetkililer önlemin olası casusluk girişimlerine karşı alındığını belirtirken telefonlar ABD'ye inişin ardından sahiplerine iade edildi. Çin'de kullanılmayan kişisel cihazların tamamına el konulmadığı da açıklandı.

NÜKLEER KIYAMET UÇAĞI PEŞİNDEN HAVALANDI

Trump'ın dönüş yolculuğunda askeri uçuş takip sistemlerine yansıyan bir başka ayrıntı ise E-4B Nightwatch uçağı oldu. Kamuoyunda "Kıyamet uçağı" olarak bilinen askeri hava komuta merkezi, Japonya'nın Okinawa Adası'ndaki Kadena Hava Üssü'nden havalandı. Uçuş takip verilerine göre uçak, Japonya üzerinden ilerleyen Amerikan başkanlık filosunu takip etti. Aynı yolculukta iki yedek başkanlık uçağının da filoya eşlik ettiği bildirildi.

NÜKLEER SAVAŞTA KOMUTA MERKEZİ OLARAK KULLANILABİLİYOR

E-4B Nightwatch, ABD yönetiminin büyük bir askeri kriz veya nükleer saldırı durumunda havadan komuta faaliyetlerini sürdürebilmesi için tasarlandı. Gelişmiş haberleşme sistemleriyle donatılan uçak, yer merkezlerinin kullanılamadığı durumlarda askeri operasyonların yönetilmesine olanak sağlıyor. Ancak askeri havacılık uzmanları, E-4B'nin başkanın yurt dışı seyahatlerine eşlik etmesinin rutin bir güvenlik uygulaması olduğunu vurguluyor. Dolayısıyla uçağın Trump'ı takip etmesi, tek başına olağanüstü bir nükleer tehdit bulunduğu anlamına gelmiyor.

ALASKA'DAKİ YAKIT MOLASI İPTAL EDİLDİ

Başkanlık uçağının Çin'den dönüşte Alaska'ya uğramaması da dikkat çekti. Daha önceki benzer seyahatlerde yakıt ikmali için kullanılan güzergah bu kez değiştirilerek Washington'a doğrudan uçuş gerçekleştirildi. Uçuş sırasında dağıtılan hatıra kartlarında rekorun özellikle vurgulanması, kesintisiz yolculuğun planlanan hedeflerden biri olduğunu gösterdi. Ancak yakıt molasının yalnızca rekor kırmak amacıyla iptal edildiğine ilişkin ayrıntılı resmi açıklama yapılmadı.

TELEFONLAR NEDEN TOPLANDI?

Gazetecilerin telefonlarının toplanması, Çin'de gerçekleştirilen üçlü zirvenin ardından güvenlik önlemlerinin neden artırıldığı sorusunu beraberinde getirdi. Beyaz Saray, uygulamayı olası dijital casusluğa karşı alınan bir önlem olarak açıklarken belirli bir tehdit tespit edilip edilmediğini duyurmadı. Gazetecilerin iletişiminin kısıtlanmasıyla liderlerin görüşmelerinde ele alınan konular arasında doğrudan bağlantı bulunduğuna ilişkin de herhangi bir kanıt ortaya konulmadı.