Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

6 yorum · Sen de yaz

Ordu'da dalgıçlık yapan Turgay Erbaş'ın denizden çıkardığı ahtapotu üzerine biber dökerek canlı canlı yedi.

DENİZDEN ÇIKARDIĞI AHTAPOTU CANLI CANLI YEDİ

Denizden çıkardığı ahtapotla kıyıya gelen Turgay Erbaş, hayvanın üzerine biber dökerek yemeye başladı. Ahtapotu canlı şekilde tükettiği anları kaydeden dalgıcın görüntüleri dikkat çekti.

"BİBERLİ AHTAPOTU TAVSİYE EDERİM"

Ahtapotu yemeye devam eden Erbaş, yaptığı yorumla da şaşırttı. Dalgıç, "Biberli ahtapotu tavsiye ederim" diyerek alışılmadık yiyecek tercihini dile getirdi. Görüntülerde Erbaş'ın ahtapotu biber dökerek tükettiği anlar yer aldı.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi