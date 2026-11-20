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Süper Lig'de şampiyonluk hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler devre arası transfer dönemine çevrildi. Teknik direktör Emre Belözoğlu mevcut kadrodaki oyuncuların performansını artırmaya çalışırken yönetim de takımı güçlendirmek için harekete geçti.

Sarı-lacivertlilerin öncelikli hedefi, yeni transferler öncesinde yabancı oyuncu kontenjanında yer açmak. Bu doğrultuda kadroda düşünülmeyen isimler için gelen teklifler değerlendiriliyor.

İLK YOLCULAR NENE VE MIMOVIC OLABİLİR

Fenerbahçe yönetiminin Dorgeles Nene ve Ognjen Mimovic ile yollarını ayırmayı planladığı öne sürüldü. İki futbolcu için gelen teklifleri değerlendiren sarı-lacivertliler, oluşacak boşluğu 23 yaş altı yabancı oyuncularla doldurmayı hedefliyor.