Futbolcu maaşlarına ilişkin veriler yayımlayan SalaryLeaks'e göre Arda Güler'in yıllık brüt ücreti 9 milyon euroya yükseldi. 20 Kasım 2026 itibarıyla euronun yaklaşık 55,54 TL seviyesinde işlem gördüğü dikkate alındığında bu tutar 499 milyon 860 bin TL'ye karşılık geliyor.

GÜNLÜK KAZANCI 1 MİLYON 369 BİN TL

Arda Güler'in yıllık 9 milyon euroluk maaşı üzerinden yapılan hesaplama, milli futbolcunun günlük kazancını da ortaya koydu. 21 yaşındaki yıldızın aylık brüt geliri 750 bin euro, haftalık ortalama kazancı yaklaşık 173 bin euro seviyesinde bulunuyor. Yıllık ücretin 365 güne bölünmesiyle günlük kazancı yaklaşık 24 bin 658 euroya ulaşıyor. Bu rakam güncel kurla günlük yaklaşık 1 milyon 369 bin TL anlamına geliyor.

BONUSLARLA KAZANCI DAHA DA ARTABİLİR

Arda Güler'in yeni sözleşmesinde yıllık 1,3 milyon euroya kadar performans bonusu bulunduğu da öne sürüldü. Milli futbolcunun bonusların tamamını kazanması halinde yıllık brüt gelirinin 10,3 milyon euroya ulaşabileceği belirtiliyor. Bu tutarın güncel kurla karşılığı ise yaklaşık 572 milyon TL.

Altı yıllık sözleşmenin toplam değerinin de bütün bonusların kazanılması durumunda 61,8 milyon euroya, yani bugünkü kurla yaklaşık 3 milyar 433 milyon TL'ye ulaşabileceği hesaplanıyor.

REAL MADRID GELECEĞİNİ GARANTİ ALTINA ALDI

2023 yılında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanyol ekibiyle sözleşmesini 2032 yılına kadar uzatarak kariyerinde yeni bir döneme girdi. Henüz 21 yaşında olan milli futbolcunun yeni kontratıyla ilgili ortaya atılan maaş rakamları, Real Madrid'in genç yıldıza yaptığı uzun vadeli yatırımın boyutunu da gözler önüne seriyor.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi

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