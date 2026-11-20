Futbol dünyası bu maçı bekleyecek! Mbappe ve Yamal karşı karşıyaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Kuranın en dikkat çeken eşleşmesinde İspanya ile Fransa bir kez daha karşı karşıya gelecek. 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Fransa'yı 2-0 mağlup ederek eleyen İspanya'nın yıldızı Lamine Yamal ile Fransızların golcüsü Kylian Mbappe yeniden kozlarını paylaşacak. Hollanda-Portekiz, Norveç-İngiltere ve Belçika-Almanya eşleşmeleri de futbolseverleri heyecanlandıracak.
UEFA Uluslar Ligi'nde kura heyecanı yaşandı. Çeyrek final eşleşmelerinde Avrupa futbolunun önde gelen milli takımları birbirlerine rakip oldu.
Çeyrek final eşleşmeleri şöyle:
- İspanya - Fransa
- Norveç - İngiltere
- Hollanda - Portekiz
- Belçika - Almanya
YARI FİNAL YOLU DA BELLİ OLDU
Çeyrek final eşleşmelerinin ardından yarı finalde karşı karşıya gelecek takımların yolu da netleşti. Hollanda - Portekiz eşleşmesinin galibi, İspanya - Fransa eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Diğer yarı finalde ise Belçika - Almanya eşleşmesinin kazananı, Norveç - İngiltere eşleşmesinden tur atlayan takımla mücadele edecek.
A/B LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ
A ve B ligleri arasındaki play-off karşılaşmalarında şu eşleşmeler oluştu:
- Bosna Hersek - Danimarka
- Macaristan - Sırbistan
- İrlanda Cumhuriyeti - Hırvatistan
- Slovenya - Galler
B/C LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ
B ve C ligleri arasındaki play-off eşleşmeleri ise şöyle:
- Güney Kıbrıs Rum Kesimi - Kuzey Makedonya
- Estonya - Romanya
- Faroe Adaları - Gürcistan
- Belarus - İsrail
Play-off ve çeyrek final karşılaşmaları Mart 2027'de oynanacak.