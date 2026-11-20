Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

UEFA Uluslar Ligi'nde kura heyecanı yaşandı. Çeyrek final eşleşmelerinde Avrupa futbolunun önde gelen milli takımları birbirlerine rakip oldu.

Çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

İspanya - Fransa

Norveç - İngiltere

Hollanda - Portekiz

- Portekiz Belçika - Almanya

YARI FİNAL YOLU DA BELLİ OLDU

Çeyrek final eşleşmelerinin ardından yarı finalde karşı karşıya gelecek takımların yolu da netleşti. Hollanda - Portekiz eşleşmesinin galibi, İspanya - Fransa eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Diğer yarı finalde ise Belçika - Almanya eşleşmesinin kazananı, Norveç - İngiltere eşleşmesinden tur atlayan takımla mücadele edecek.

A/B LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

A ve B ligleri arasındaki play-off karşılaşmalarında şu eşleşmeler oluştu:

Bosna Hersek - Danimarka

Macaristan - Sırbistan

İrlanda Cumhuriyeti - Hırvatistan

Slovenya - Galler

B/C LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

B ve C ligleri arasındaki play-off eşleşmeleri ise şöyle:

Güney Kıbrıs Rum Kesimi - Kuzey Makedonya

Estonya - Romanya

Faroe Adaları - Gürcistan

Belarus - İsrail

Play-off ve çeyrek final karşılaşmaları Mart 2027'de oynanacak.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi