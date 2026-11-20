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Pakistan'da yolcu otobüsü ile LPG yüklü tankerin çarpışması sonucu büyük bir yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede iki aracı da sardığı kazada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Otobüste mahsur kalan yolcuları kurtarmak için ekipler seferber olurken bazı yaralıların durumunun ağır olduğu açıklandı.

ÇARPIŞMANIN ARDINDAN İKİ ARAÇ DA ALEV ALDI

Kaza, 19 Kasım Perşembe günü Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Makran Sahil Yolu'nda, Gwadar bölgesine bağlı Ormara yakınlarında meydana geldi. Turbat kentinden Karaçi'ye giden yolcu otobüsü, karşı yönden gelen sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) yüklü tankerle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle başlayan yangın, kısa sürede her iki aracı da sardı.

YOLCULAR ALEVLERİN ARASINDA MAHSUR KALDI

Makran Sahil Yolu Emniyet Müdürü Muhammed Aslam Bangulzai, kazanın ardından alevlerin hızla yayıldığını ve bazı yolcuların otobüsün içinde mahsur kaldığını açıkladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken diğer yandan araçlarda mahsur kalan yolculara ulaşmaya çalıştı.

10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 27 KİŞİ YARALANDI

Yetkililerin açıklamasına göre kazada 10 kişi yaşamını yitirdi, 27 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında çocukların da bulunduğu bildirildi. Yerel basında yer alan bilgilere göre 8 kişinin cansız bedeni otobüsten, 2 kişinin ise tankerden çıkarıldığı belirtildi. Vücutlarında yanıklar oluşan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

OTOBÜS TAMAMEN YANDI

Yangının şiddeti nedeniyle yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken kurtarma çalışmaları boyunca Makran Sahil Yolu ulaşıma kapatıldı. Yolun her iki yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından trafik yeniden normale dönmeye başladı.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İlk değerlendirmelerde hatalı sollama ve aşırı hız ihtimalleri üzerinde durulurken kazanın kesin nedeni henüz açıklanmadı. Belucistan Başbakanı Sarfraz Bugti, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek yaralıların tedavisi için gerekli tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.