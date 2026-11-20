Kurtlar Vadisi'nin Leyla'sından Sultanahmet Camii isyanı: Rezil oluyoruzGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Leyla karakteriyle tanınan oyuncu Çiğdem Batur, İstanbul'daki Sultanahmet Camii'ni ziyareti sırasında ayak kokusundan rahatsız olduğunu belirterek yetkililere seslendi. Ünlü oyuncu, "Şu Sultanahmet Camii'ndeki ayak kokusuna bir çözüm bulun, rezil oluyoruz dünyaya. Başım döndü ayak kokusundan yeminle" sözleriyle tepki gösterdi.
İstanbul'un en önemli tarihi ve turistik yapılarından Sultanahmet Camii'ni ziyaret eden Çiğdem Batur, caminin içerisindeki ayak kokusundan şikayet etti.
Yaşadığı rahatsızlığı dile getiren oyuncu, "Sayın yetkililer, bakın şu Sultanahmet Camii'ndeki ayak kokusuna bir çözüm bulun, rezil oluyoruz dünyaya. Başım döndü ayak kokusundan yeminle" ifadelerini kullanarak yetkililere çağrıda bulundu.