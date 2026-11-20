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İstanbul'un en önemli tarihi ve turistik yapılarından Sultanahmet Camii'ni ziyaret eden Çiğdem Batur, caminin içerisindeki ayak kokusundan şikayet etti.

Yaşadığı rahatsızlığı dile getiren oyuncu, "Sayın yetkililer, bakın şu Sultanahmet Camii'ndeki ayak kokusuna bir çözüm bulun, rezil oluyoruz dünyaya. Başım döndü ayak kokusundan yeminle" ifadelerini kullanarak yetkililere çağrıda bulundu.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi