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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartlarının asgari ödeme tutarlarında değişikliğe gitti. 19 Kasım 2026 tarihli kararla kredi kartı limitine göre uygulanacak asgari ödeme oranları yeniden belirlendi. Buna göre 100 bin TL ve altındaki limitlerde yüzde 20, 100 bin TL ile 200 bin TL arasındaki limitlerde yüzde 30, 200 bin TL'nin üzerindeki limitlerde ise yüzde 40 asgari ödeme uygulanacak.

BDDK'DAN KREDİ KARTLARI İÇİN YENİ KARAR

BDDK'nın 11605 sayılı ve 19 Kasım 2026 tarihli Kurul kararıyla kredi kartlarında asgari ödeme oranları yeniden düzenlendi. Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik'in 22'nci maddesi kapsamında alınan kararla, kart limitlerine göre farklı ödeme oranları belirlendi.

KREDİ KARTI LİMİTİNE GÖRE ORANLAR BELLİ OLDU

Yeni karara göre kredi kartlarının asgari ödeme oranları şöyle uygulanacak:

- 100 bin TL ve altındaki limitler: Dönem borcunun yüzde 20'si.

- 100 bin TL üzeri ile 200 bin TL arasındaki limitler: Dönem borcunun yüzde 30'u.

- 200 bin TL üzerindeki limitler: Dönem borcunun yüzde 40'ı.

BDDK kararında, düzenlemenin kuruluş birliklerine duyurulmasına ve kurumun internet sitesinde yayımlanmasına karar verildiği belirtildi.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi