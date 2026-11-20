ANTALYA'da paramedik Hamit Aras'ın (25) yağma amacıyla öldürülmesine ilişkin yargılanan 2'si tutuklu 4 sanık hakkında, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talep edildi. Aras'ın annesi Şükriye Tavşan, "Oğlumun resmine bakıp uyuyorum, kıyafetlerini kokluyorum" dedi.

Olay, 2 Mart 2025 gecesi Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşıyla sahur yaptıktan sonra evine dönen paramedik Hamit Aras'ın önü, 4 kişi tarafından kesildi. Sigara isteme bahanesiyle saldırıya uğrayan Aras'ın çantası gasbedildi. Başını kaldırıma çarparak yaralanan Aras, hastanede 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen 4 şüpheliden Muhammet E.K. ile (18) Savaş İncioğulları (22) tutuklanırken, İsmail S. (17) ile Gökhan A. (18) adli kontrolle serbest bırakıldı.

SAVCI 4 SANIK İÇİN CEZA İSTEDİ

Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında Cumhuriyet savcısı, 4 sanığın 'Yağma amacıyla kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep etti. Ayrıca sanıkların 'Gece vakti birden fazla kişiyle birlikte yağma' suçundan da cezalandırılmaları istendi. Mütalaada, sanıkların en başından itibaren yağma kastıyla hareket ettikleri, diğer sanıkların da olay sırasında Hamit Aras'ın etrafını sardıkları ve öldürme eylemine iştirak ettikleri değerlendirildi. Duruşma, karar için ertelendi.

'EN AĞIR CEZAYI ALMALARINI BEKLİYORUZ'

Duruşma sonrası açıklama yapan aile avukatı Kerem Polat, mütalaanın başından beri savundukları iddiaları desteklediğini belirterek, "Tüm sanıkların yağma amacıyla kasten öldürme suçunu işledikleri yönündeki iddiamızı doğrulayan ve destekleyen bir mütalaa geldi. Önümüzdeki duruşmada mahkemece bir karar verilecek. İnanıyoruz ki tüm sanıklar yönünden kasten öldürme ve yağma suçlarından en ağır ceza verilecektir. Davanın başından beri takipçisiyiz, karar duruşmasında da süreci takip edeceğiz" dedi.

'OĞLUMUN RESMİNE BAKIP UYUYORUM'

Hamit Aras'ın annesi Şükriye Tavşan, sanıkların en ağır cezayı almasını istediğini söyledi. Oğlunun yokluğuna alışamadığını anlatan Tavşan, "Evde rahat uyuyamıyorum. Oğlumun resmine bakıp uyuyorum, kıyafetlerini koklayarak yatıyorum. Yanıma geldiğinde 'Anacığım, beraber yatalım' derdi. Çocuğum bana doymadan gitti. Ben bunları affetmem, en ağır cezayı almalarını istiyorum" diye konuştu.

Eşini de oğlundan 2 ay önce kaybettiğini belirten Şükriye Tavşan, "Eşim öldü, 2 ay sonra oğlum öldü. Tek başıma yaşıyorum. Oğlum olsa ayaklarımdaki rahatsızlık nedeniyle beni doktora götürür, tedavi ettirirdi. Bana çok düşkündü. Ben acılı bir anayım. Bunların ceza almasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı