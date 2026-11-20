Dünyanın en soğuk yerleşim yerlerinden biri olan Rusya'nın Yakutistan bölgesindeki Verhoyansk, 2010-2011 kışında sıra dışı bir olayla karşı karşıya kaldı. Sıcaklığın eksi 56 dereceye kadar düştüğü kasabada, yüzlerce kurttan oluşan dev bir sürü ortaya çıktı. Ancak asıl korkutan, sürünün kısa sürede bölgedeki atlara yönelmesi oldu.

DÖRT GÜNDE 30'DAN FAZLA ATI ÖLDÜRDÜLER

Dondurucu soğuğun etkisini sürdürdüğü bölgede kurtlar, yiyecek bulmakta zorlanınca at sürülerine saldırmaya başladı. Yerel yetkililere göre yalnızca 4 gün içerisinde 30'dan fazla at öldürüldü. Yaşananların ardından bölgeye kar motosikletleri ve helikopterlerle desteklenen 24 avcı ekibi gönderildi.

AÇLIK KURTLARI BÜYÜK AVLARA YÖNELTTİ

Uzmanlara göre yüzlerce kurdun aynı bölgede toplanmasının arkasında yiyecek kıtlığı vardı. Kurtların temel besin kaynaklarından olan tavşanların sayısı ciddi biçimde azalmış, ağır kış koşulları da av bulmayı neredeyse imkansız hale getirmişti. Aç kalan kurtlar, normal şartlarda uzak durdukları atlar gibi büyük hayvanlara yönelmek zorunda kaldı.

16 BİN REN GEYİĞİ VE 300 AT KAYIP

Bölgede yaşananlarla ilgili anlatılan kayıpların boyutu da dikkat çekti. Ancak 16 bin ren geyiği ve 300 atın öldürülmesi, tek bir kurt sürüsünün gerçekleştirdiği bir saldırı değildi. Bu rakamlar, 2012 yılında Yakutistan genelinde yaşanan hayvan kayıplarına işaret ediyordu. Bölgede bulunduğu tahmin edilen binlerce kurtla ilişkilendirilen bu kayıplar, sert kış koşullarının yaban hayatı üzerindeki etkisini bir kez daha ortaya koydu.

KURTLAR KARDA NEDEN TEK SIRA HALİNDE YÜRÜYOR?

Kurtların karlı arazilerde çoğu zaman tek sıra halinde ilerlemesinin önemli bir nedeni enerji tasarrufu. Sürünün önündeki kurt, derin karı yararak kendisine bir geçiş yolu açıyor. Arkasından gelen diğer kurtlar ise aynı izleri takip ederek daha az enerji harcıyor. Böylece özellikle yiyecek bulmanın zorlaştığı ve uzun mesafelerin kat edilmesi gereken kış aylarında sürünün hareket etmesi kolaylaşıyor. Bu yürüyüş düzeniyle ilgili sosyal medyada sık sık paylaşılan, yaşlı ve hasta kurtların önde, sürünün liderinin ise en arkada yürüdüğü yönündeki anlatımlar ise doğru değil. Uzmanlara göre tek sıra halinde ilerleyen sürüde öndeki kurt yolu açarak diğerlerine enerji tasarrufu sağlıyor. Arkada tek başına kalan bir kurdun mutlaka sürünün lideri olduğu da söylenemiyor. Bu hayvan, herhangi bir nedenle sürünün gerisinde kalmış olabilir.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi