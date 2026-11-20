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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı füze saldırıları, NATO üyesi Polonya'da alarma neden oldu. Ukrayna'nın batı bölgelerine yönelen füzelerden birinin Polonya hava sahasına girmiş olabileceği yönündeki haberler üzerine Lublin kentinde sirenler çaldı, savaş uçakları havalandırıldı. Polonya ordusu olası sınır ihlalini araştırırken radar kayıtları incelemeye alındı.

RUS FÜZESİNİN SINIRI GEÇTİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği yoğun hava saldırıları sırasında Polonya sınırında hareketli saatler yaşandı. Ukraynalı askeri hareketlilik takip kanalları, batı bölgelerine ilerleyen seyir füzelerinden birinin Ukrayna-Polonya sınırını aşmış olabileceğini bildirdi. Ukrayna haber ajansı UNN, söz konusu bilgilerin henüz Polonya ordusu tarafından doğrulanmadığını aktardı.

LUBLİN'DE ALARM SİRENLERİ ÇALDI

Polonya'nın doğusundaki Lublin kentinde hava saldırısı alarmı verildi. Radio Lublin'in aktardığı bilgilere göre Rus füzelerinin Ukrayna'nın batısına yöneldiği saatlerde kentte sirenler duyuldu. Sınır bölgesindeki hareketlilik, olası hava sahası ihlaline ilişkin endişeleri artırdı.

POLONYA SAVAŞ UÇAKLARINI HAVALANDIRDI

Polonya ordusu, Rusya'nın gece boyunca sürdürdüğü saldırılar nedeniyle ülkenin hava sahasında gözetim faaliyetlerini artırdı. Olası tehditlere karşı askeri uçaklar havalandırılırken hava savunma birimleri de gelişmeleri takibe aldı. Alınan önlemlerin Polonya hava sahasını korumaya yönelik olduğu belirtildi.

RZESZOW HAVALİMANINDA UÇUŞLAR DURDURULDU

Norveç gazetesi Aftenposten'in Reuters'a dayandırdığı haberine göre Ukrayna sınırına yaklaşık 80 kilometre mesafedeki Rzeszow Havalimanı, askeri uçuş faaliyetleri nedeniyle cuma sabahı geçici olarak kapatıldı. Polonya Hava Kuvvetlerinin, Rus saldırılarına karşı önleyici uçuşlar gerçekleştirdiği aktarıldı.

RADAR KAYITLARI İNCELEMEYE ALINDI

Polonya makamları, hava sahasının ihlal edilmiş olabileceğine ilişkin bilgileri doğrulamak amacıyla radar verilerini incelemeye başladı. Reuters'ın aktardığına göre ordu, olası bir hava sahası ihlali üzerinde duruyor. Ancak füzenin gerçekten sınırı geçip geçmediği ve Polonya topraklarına herhangi bir mühimmat düşüp düşmediği konusunda kesinleşmiş bir açıklama bulunmuyor.

NATO SINIRINDA GERİLİM ARTIYOR

Rusya'nın Ukrayna'nın batısına düzenlediği saldırıların Polonya sınırına yaklaşması, NATO'nun doğu kanadındaki güvenlik önlemlerini yeniden öne çıkardı. Polonya, önceki aylarda da benzer saldırılar sırasında savaş uçaklarını havalandırmış ve sınır bölgelerinde alarm vermişti. Son gelişmede ise askeri uçakların harekete geçirilmesinin doğrudan bir saldırı yaşandığı anlamına gelmediği belirtiliyor.

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